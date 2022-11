Münsteraner Bengt Kunkel berichtet von Polizei-Eskorte wegen „One-Love“-Binde

Fußball: WM in Katar

Doha

Bengt Kunkel stammt aus Münster, wohnt in Kiel und studiert in Köln – doch aktuell beschert der 23-Jährige in Katar DFB-Präsident Bernd Neuendorf einige unschöne Minuten und berichtet über seine schlechten Erfahrungen mit den katarischen Sicherheitskräften.

Von Frank Hellmann