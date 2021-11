Wolbeck II befreit sich, Roxel II macht sich Mut

Mal ein Blick auf ein paar Zweitvertretungen im Kreis-Oberhaus. Die Reserve des BSV Roxel sammelte zum Beispiel mit dem 2:1 gegen SW Havixbeck in der A3 drei wichtige Zähler und verbleibt im Dunstkreis der Spitze. Dem VfL Wolbeck II gelang unterdessen in der A2 unterdessen der Sprung aus dem Keller. Mit einem 3:2 bei BW Ottmarsbocholt verschaffte sich das Team etwas Luft im Abstiegskampf, liegt jetzt auf Rang acht. Nicht eingerechnet ist in die Tabelle die Begegnung zwischen GW Albersloh und BW Aasee II – die Partie war am Sonntag in der 62. Minute aufgrund einer Verletzung eines BWA-Spielers abgebrochen worden.

Nicht unwahrscheinlich, dass die Partie mit 2:0 oder gar 3:0 – so stand es zu dem Zeitpunkt – für den Gastgeber gewertet wird. Staffelleiter Helmut Thihatmar hatte den Fall am Montagmittag bereits ans Sportgericht übergeben. Er rechnet mit einer Entscheidung „in den nächsten 14 Tagen“.

Eichholt noch etwas wehmütig

In der Tabelle an Aasee und Albersloh vorbei schob sich folglich Wolbeck. „Die Mannschaft hat leider zwei Gesichter“, sagt Trainer Jörg Eichholt noch etwas wehmütig mit Blick auf zwei herbe Pleiten in den letzten Wochen, wenngleich beim Coach natürlich die Freude überwog, dass sein Team in Ottmarsbocholt das einsatzstarke, aufopferungsvoll kämpfende Gesicht zeigte. „Die Jungs haben gemerkt: Wenn wir alle 100 Prozent geben, dann ist gegen jeden Gegner etwas möglich.“ Das Dienstagstraining nutzt der VfL zur Regeneration, dann beginnt die Vorbereitung auf den Abstiegskracher gegen Albersloh am 5. Dezember.

Kracher können kommen

Apropos Kracher: Roxel mausert sich zu einem echten Team für Top-Spiele, ist zu Hause sehr stark, schlug am Sonntag auch Nachbar Havixbeck und machte sich so Mut für das knackige Programm der nächsten Wochen. In Schapdetten, beim FC Münster 05 und in Kinderhaus warten bis zur Winterpause noch der Sechste, Dritte und Erste auf das viertplatzierte Team von Coach Bernd Westbeld. „In diesen Spielen sind wir immer etwas effektiver“, frohlockt der Coach und richtet den Blick nach oben. „Der Zug ganz vorne ist abgefahren, aber die Top drei ist schon unser Anspruch.“