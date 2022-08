Wolbeck überrascht Landesligist Werne – Elfmeterkrimis in Gelmer und Nienberge

Eine echte Überraschung schaffte der VfL Wolbeck in der ersten Runde des Kreispokals. Der Bezirksligist kickte beim Wiedersehen am Brandhoveweg den Werner SC mit 4:2 (0:0) raus. Artur Scherer und Tilo Gadau brachten den Außenseiter 2:0 in Führung, die Anschlusstreffer des Landesligisten beantwortete Joshua Rose jeweils schnell mit dem 3:1 und 4:2.

Das größte Schützenfest feierte der BSV Roxel. 10:1 (6:1) gewann der Landesligist bei Fortuna Schapdetten. Allein Niklaas Houghton traf viermal, zudem jubelten Florian Bußmann (2), Pa­trick Gockel, Leon van der List, Adenis Krasniqi und Sergio Loureiro Mendes. Auch der TuS Hiltrup musste bei einem A-Ligisten ran und besiegte den Namensvetter TuS Ascheberg nach fulminantem Start 5:0 (3:0). Dabei ließ es der Gast im Laufe der Zeit langsamer gehen. Enes Güney und Luca de Angelis schossen zwei Tore, auch Nils Kisker traf für den Westfalenligisten.

Gelmer und Nienberge bleiben cool

Elfmeterkrimis gewannen GW Gelmer und der SC Nienberge. Die Grün-Weißen siegten unter Bezirksligisten gegen den TuS Altenberge daheim mit 6:5 (0:0, 1:1). Soulaimane Jassab hatte den Ausgleich erzielt, vom Punkt verwandelte Malte Drewes den entscheidenden Versuch. Der SCN machte es noch spannender und setzte sich gegen den FC Greffen mit 9:8 (0:0, 2:2) durch. Adam Ouedraogo glich in der regulären Spielzeit zwei Rückstände aus. Von den ersten vier Elfmetern vergaben die Münsteraner im A-Liga-Duell drei, aber Keeper Christian Greiner war zur Stelle. Phil Griesche machte den letzten Schuss rein.

Nicht unerwartet schied BW Aasee im Aufeinandertreffen der Bezirksligisten beim TuS Freckenhorst aus. Beim 1:2 (0:2) behaupteten sich die Münsteraner aber lange, Degla Ahonou verkürzte noch. Zwei A-Ligisten standen sich an der Heriburg gegenüber, der TSV Handorf schlug GW Amelsbüren 3:0 (1:0) durch Tore von Jonas Beßmann und Torben Redbrake (2). Klassenrivale SV Mauritz wehrte sich gegen Bezirksligist SG Telgte tapfer, verlor aber mit 2:3 (0:0) – obwohl der Gastgeber durch Jonas Keller und Stefan Nienaber bis 20 Minuten vor dem Ende 2:0 geführt hatte.

Mladost und Marathon chancenlos

Chancenlos waren die C-Ligisten Klub Mladost (1:4 gegen den SC Hoetmar) und GW Marathon Münster (0:5 gegen den SV Drensteinfurt) sowie überraschend auch der SC Gremmendorf im B-Liga-Vergleich beim IFC Warendorf, das 1:9 verloren ging. Pech hatte B-Ligist FC Polonia Münster, der gegen den SC Müssingen lange in Unterzahl spielte, aber erst im Elfmeterschießen 6:7 (0:0, 0:0) verlor. A-Ligist Wacker Mecklenbeck hatte bei Newcomer Athletico Union in Hiltrup-Süd mit dem 7:0 (3:0) wenig Probleme. Die Tore machten Jan Hoffmann (3), Paul Massmann (2), Jonas Bexten und Leon Skibbe. Der TuS Saxonia Münster gewann als A-Ligist beim eine Klasse niedriger spielenden TSV Ostenfelde mit 4:2 (2:2). Gabriel Gonzalez (2), Thomas Weiß und Boubacar Diallo waren erfolgreich.

Bereits am Samstag hatte Borussia Münster einen Sieg fürs gute Gefühl eingefahren und den Bezirksliga-Rivalen SC Greven 09 mit Ex-Coach Yannick Bauer durch einen Doppelpack von Hafani Bouraima 2:0 (1:0) besiegt. Vor allem vor dem Wechsel war der Gastgeber besser und überzeugte durch Pressing.