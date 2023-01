„Zu spät Auszeit genommen“ – Münster 08 verliert Derby in Kinderhaus

Foto:

Ist ja nicht zu glauben. Schon wieder Spannung bis zur letzten Minute, schon wieder Sieg mit einem Tor – und schon wieder war eine kleine Aufholjagd für die Landesliga-Frauen von Westfalia Kinderhaus nötig. Sie besiegten zu Hause den SuS Neuenkirchen mit 20:19 (9:12). In den acht Minuten vor der Pause trafen die Gastgeberinnen nicht mehr, so mussten sie sich sukzessive zurückkämpfen. Das gelang, weil sie nach dem Wechsel eine Viertelstunde lang nur einen Treffer zuließen. Der letzte Treffer für Neuenkirchen fiel fünf Sekunden vor dem Ende. Damit kehrte Kinderhaus auf Platz eins zurück. Ein scharfer Verfolger ist als Dritter mit einem Zähler weniger die HSG Werther/Borgholzhausen, die den SC Münster 08 mit 29:15 (12:9) heimschickten und in Durchgang zwei ernst machte. Zwischen der 43. und 60. Minute blieb Nullacht aufgrund technischer Fehler und schlechter Wurfquote torlos. Nur anfangs hielten die abstiegsgefährdeten Gäste mit. Der BSV Roxel ist noch in sicheren Gefilden, unterlag aber bei Tabellennachbar HSG Tecklenburger Land mit 25:28 (16:16). Erst in den letzten vier Minuten fiel die Entscheidung in einer Partie, die lange hin und her wogte. Je sechs Tore erzielten Jana Hovenjürgen und Annika Rape.