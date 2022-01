Zu Wasser, zu Lande – welches Talent springt auf die Eins?

Es war höchste Zeit, dass auch die Junioren und Juniorinnen nach der Corona-Magerkost im zweiten Pandemiejahr zumindest halbwegs wieder in Bewegung kamen – und sich von ihrer besten Seite zeigen konnten. Der Sport-Nachwuchs in Münster zumindest beschert der Jury eine ganz schwere Qual der Wahl. Schwer vergleichbare Leistungen in schwer vergleichbaren Sportarten, die aber eines gemeinsam haben: Spitzenklasse.

Sportlerwahl: Die Kandidatinnen und Kandidaten bei den Junioren Bei der letzten Sportlerwahl im Jahr 2019 schnappte sich die hoch begabte Volleyballerin Nikola Schmidt (Mitte) den Titel Juniorsportlerin des Jahres. Neben ihr posieren Andrea Berg (r.), langjährige Kapitänin des USC Münster, und Linda Bock, Münsters Sportlerin des Jahres. Wer sichert sich den Titel für das Jahr 2021? Eine Übersicht über die Kandidatinnen und Kandidaten bei den Junioren.

Foto: privat/Boxzentrum Kieran Holthues (Rudern, RV Münster): Viele Münsteraner kennen den jungen Mann flüchtig, wiedererkennen würden sie ihn aber wohl nicht. Denn Kieran Holthues ist Dauergast auf dem Dortmund-Ems-Kanal, der 17-Jährige vom Kardinal-von-Galen-Gymnasium zieht unermüdlich seine Bahnen – meist im Konturenflug und etwas zu schnell, um ihn gut zu erkennen. Der Riemenspezialist vom RV Münster krönt sein Sportjahr 2021 mit der Silbermedaille bei der Junioren-WM im bulgarischen Plovdiv im deutschen Zweier gemeinsam mit Paul Martin aus Kettwig. Foto: Detlev Seyb Silas Zahlten (Leichtathletik, LG Brillux): Silber über 3000 und Gold über 2000 Meter Hindernis: Silas Zahlten ist bei den Deutschen U-18-Jugendmeisterschaften im August der herausragende Athlet der LG Brillux Münster. Der westfälische Crossmeister wird ganz nebenbei auch noch in den Nationalmannschaftskader der Hindernis-Läufer berufen. Foto: LG Brillux Deniz Bindemann (Fußball, Preußen Münster): Er ist alles andere als ein Lautsprecher, der 18-Jährige lässt Tore sprechen. Das verstehen die Fans am besten – und auch Trainer Sascha Hildmann hört das gerne. Mit 13 Jahren wechselt Deniz Bindemann von Borussia über die Umgehungsstraße zu den Preußen – und da ist er jetzt ganz vorne angekommen. Im Sturm der Regionalliga-Mannschaft. Im Finale der Rückrunde 2020/21 trifft er achtmal für den SCP, zwei weitere Treffer lässt er in der aktuellen Spielzeit folgen.

Foto: Jürgen Peperhowe Tim Sauerland (American Football, Cologne Crocodiles): Tim (Foto Mitte) heißt mit Nachnamen Sauerland und spielt für Köln – und ist dennoch waschechter Münsteraner. Sauerland lernte das Football-Einmaleins bei den Münster Mammuts und wechselte dann zum Bundesliga-Nachwuchs der Cologne Crocodiles. Mit und für Köln sichert er sich im Finale gegen die Fursty Razorbacks den German Junior-Bowl und wird außerdem im Finale als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

Foto: Christoph Sauerland Greta Busacker (Reiten, RV St. Georg Münster): Segersjö, ein kleines Örtchen mitten in Schweden – und das wird für Greta Busacker zur persönlichen Triumphstätte. Bei der Vielseitigkeits-EM der Jungen Reiter räumt die Münsteranerin doppelt ab, gewinnt im Sattel von Scrabble Gold im Einzel und mit dem Team. Mehr geht nicht. Unfassbar.

Foto: Imago/Stefan Lafrentz Wer gewann bisher die Auszeichnung zur Juniorsportlerin oder zum Juniorsportler des Jahres? Die Übersicht. Foto: Grafik/WN

