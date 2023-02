Göcking trauert nach Derby in Gelmer zwei Nullacht-Chancen hinterher

Es war ein enges Match mit Vorteilen für den SC Münster 08 in der ersten Hälfte und einem verbesserten Gastgeber GW Gelmer danach. „Das geht in Ordnung“, sagte Coach Gerrit Göcking nach dem 1:1 (0:0). Er trauerte zwei Szenen hinterher.

Für den SC Münster 08 war das Remis im Derby zu wenig, um Titelambitionen anzumelden, GW Gelmer schöpfte durch das 1:1 (0:0) zu Hause dagegen weiter Hoffnung im Abstiegskampf. „Das war ein verdienter Punkt“, sagte Trainer Simo Sroub. Sein Team ließ in der ersten Hälfte wenig zu – bis auf zwei Chancen von Kebba Touray (26., 35.). „Da hätten wir in Führung gehen müssen“, befand Nullacht-Coach Gerrit Göcking. „Wir haben den Ball gut laufen lassen vor der Pause. Das war ordentlich.“

Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren immer besser auf. Auch den Rückstand durch einen Kopfball von Max Ricken nach einer Ecke (63.) steckten sie weg. Fast auf die gleiche Weise fiel kurz darauf schon der Ausgleich durch GWG-Neuzugang Mouncif Halouan (67.).

Letzte Chance für Rumao

„Wir haben danach nicht mehr viel auf die Kette bekommen, das ganze Spiel wurde etwas wilder“, sagte Göcking und räumte ein paar gute Umschaltaktionen seines Ex-Teams, das er am ersten Spieltag daheim noch 8:0 besiegt hatte, ein. Natürlich wollten die Gäste den Sieg, um den Rückstand auf die Spitze (jetzt neun Punkte) nicht weiter anwachsen zu lassen. Doch damit boten sie den Grün-Weißen auf frostigem Boden auch Räume an. „Mit Glück hätten wir noch gewinnen können“, meinte Sroub und dachte an eine Gelegenheit von Luan Nascimento Rumao (82.).