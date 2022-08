Zwischen DM-Silber und Olympia-Traum: Ginkel etabliert sich in der Spitze

Nach dem verlorenen Finale bei den Deutschen Meisterschaften der Eliteboxer in der Klasse bis 80 Kilogramm war Oliver Ginkel traurig. Inzwischen ist er glücklich über seine Silbermedaille – und träumt von den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Das Gefühl des Sieges bei einer Deutschen Meisterschaft, das kannte Oliver Ginkel bereits. Als Junior sicherte er sich drei nationale Titel. Nun kennt er auch das Gefühl, verloren zu haben. Wobei das Erreichen des Finals um die Deutsche Meisterschaft der Eliteboxer in der Klasse bis 80 Kilogramm eine bemerkenswerte Leistung ist. „Ich hatte davor ja eine fast fünfjährige Auszeit“, sagt der gebürtige Mönchengladbacher. Nun, nach gut einem Jahr Comeback-Vorbereitung unter der Trainerregie von Farid Vatanparast, erreichte er prompt wieder das Finale – und verlor mit 0:5 Richterstimmen gegen Silvio Schierle. „Ich habe getrauert, geweint direkt nach dem Kampf. Aber im Rückblick muss ich auch sagen, dass ich natürlich glücklich über DM-Silber bin. Der Kampf war auf Augenhöhe“, bilanzierte Ginkel. „Wenn ich verliere, dann akzeptiere ich das auch, Mit dieser Niederlage bin ich fein, auch wenn es sehr knapp war.“

In Heidelberg bei den für 2021 nachgeholten Titelkämpfen wurde Ginkel von Hamdi Yildirim und Dima Pirushkin betreut. Coach Vatanparast sah den Kampf auf Video. Seine Bilanz: „Ich denke, es war sehr, sehr knapp. Die erste Runde ging für mich an Oliver, die beiden anderen Runden waren umkämpft. Ein 0:5 kann auch sehr eng sein.“ Bundestrainer Eddie Bolger jedenfalls hat Ginkel nun wieder auf dem Radar.

Leidenschaft flammte 2020 wieder auf

In Mönchengladbach wurde der 24-Jährige dreimal nationaler Juniorenmeister, dann wurde es weniger. Zum Studium der Psychologie kam Ginkel Ende 2017 nach Münster, hielt sich mit Fitnesstraining in Form, spielte Fußball in der zweiten Mannschaft des 1. FC Gievenbeck – und ließ Boxen Boxen sein.

Anfang 2020 flammte die Leidenschaft für den Faustkampf wieder auf, den er von Vater Oleg gelernt hatte. Der war früher selber Amateur in Kasachstan, kam auf gut 50 Kämpfe. In Deutschland betreute er dann seinen Sohn. Aber Corona verhinderte das Comeback von Ginkel zunächst, er war kein Kaderathlet mehr wie zu Juniorenzeiten, deshalb war das Andocken ans Boxzen­trum Münster schwierig. Aber Anfang 2021 nahm das Comeback im Ring dann doch wieder Konturen an. Vatanparast erkannte sofort die Qualitäten von Ginkel. Und Letztgenannter sagte: „Ohne überheblich klingen zu wollen, aber Talent geht nicht weg.“

Die Klasse des damals 23-Jährigen ploppte direkt wieder auf. „Dennoch hat es gedauert, bis er wieder ein Wettkampf-Niveau hatte“, befand Vatanparast. DM-Silber unterstreicht das Potenzial des Projekts, Ginkel ist in Deutschland wieder in Kadernähe, der Münsteraner hat einen weiteren aussichtsreichen Athleten.

Die Praxis im Elitebereich fehlt noch

Der Sportler hat nur ein Problem: Ihm fehlt Praxis im Elitebereich, da muss er „nachbessern“. Schierle hat 190 Kämpfe bestritten, Ginkel kratzt an seinem 60. Auftritt. Im September startet er bei der WM der Hochschulen in der Türkei, auch dort strebt er Edelmetall an. Vielleicht kommt noch der eine oder andere Bundesliga-Kampf dazu. Im Dezember folgt die zweite DM-Auflage, die für dieses Jahr geplante Meisterschaft, vermutlich in Straubing. Anfang 2023 will er seine Bachelor-Arbeit an der Uni abgeben.

„Mein Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024“, betont Ginkel. Er hat sich eine Menge vorgenommen, mit einem Sieg Ende des Jahres in Straubing, würde er sich ganz weit vorne einreihen. Vor Schierle zum Beispiel, gegen den er in Heidelberg noch verlor. Auch vor Ben Nosa Ehis – der Halbschwergewichtler aus Schiefbahn will ebenfalls nach Paris. Es dürfte ein wilder Kampf werden, Ginkel hat sich nun dafür angemeldet und will ihn zu einem erfolgreichen Ende führen. Silber bei der DM war nur der Auftakt auf dem Weg nach ganz oben.