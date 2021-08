Erst Trainingsspaß, dann Lagerfeuerromantik

In Coronazeiten gibt es kein gemeinsames Foto, sondern werden die Gruppen einzeln fotografiert.

Der Schwerpunkt lag auf technischen Fähigkeiten und abwechslungsreichen Spiel- und Turnierformen. Einen besonderen Wert legten die Übungsleiter auf Fairplay und Teamgeist – auch abseits des Fußballplatzes. Der Spaß am Fußball stand während des Camps immer im Vordergrund. Für die Sicherheit war durch ein umfassendes Hygienekonzept gesorgt, das – so der Verein - vorbildlich eingehalten wurde. Die Organisation lag bei den Rot-Weißen in den bewährten Händen von Ulrike und Linda Loske. „Bei dem guten Wetter und besten äußeren Bedingungen hatten alle sehr viel Spaß. Die Trainer waren sehr gut aufgelegt und stets für einen Spaß zu haben“, lobte Ulrike Loske das Engagement der Übungsleiter.

Linda Loske war an den drei Trainingstagen als Betreuerin und Ansprechpartnerin vor Ort. Die Fußballerinnen der weiblichen A-Jugend übernahmen den Küchendienst mit dem Verteilen des Mittagessens und dem Reinigen des Geschirrs.

Die Teilnehmer erhielten zum Abschluss eine Urkunde, ein Trinkflasche, ein Trikot mit dem eigenen Namen und einen Rucksack mit einer Brotdose.

„Ihr stellt echt tolle Sachen auf die Beine“, lobte Heike Wermer, MdL und Vorsitzende des Jugendwerkes Heek, bei ihrem Besuch. Zum Abschluss wurde das Eichenstadion in eine Zeltstadt umgewandelt. Die Fußballer genossen die Lagerfeuerromantik und das Übernachten in ihren Zelten.