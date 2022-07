Freude über 500 Euro von der Egidius-Braun-Stiftung

Der 1. Vorsitzende Martin Mensing überreichte an Mannschaftskapitän Rocco Meister und Mykyta Rozhko eine Spende der DFB-Stiftung Egidius-Braun in Höhe von 500 Euro.

Neben dem fußballerischen Glanzlicht – in der Saison 21/22 errang das Team die Meisterschaft in der Kreisliga B und spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga A – setzte das Team nämlich ein Ausrufezeichen im sozialen Engagement.

Die Mannschaft nahm Mykyta Rozhko herzlich auf, der mit seiner Familie im Frühjahr aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet war und seit März dieses Jahr bei Familie Sundermann in der Nienborger Bauerschaft Callenbeck lebt (wir berichteten).

Die Stiftung unterstützt Fußballvereine, die sich in der aktuellen Situation für Menschen engagieren, die aufgrund des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. „Für uns im Vorstand war sofort klar, dass wir die Anerkennungsprämie an die B-Jugend übergeben und damit ihren Einsatz anerkennen und unterstützen“, sagt Martin Mensing.

Er sprach den Fußballern und dem Trainer- und Betreuerteam Dank und Anerkennung für ihr vorbildliches Engagement auf und neben dem Platz aus.

Einige der Spieler geben ihr fußballerisches Wissen in der kommenden Saison zudem als Trainer an die Spieler der jüngeren Jugendmannschaften weiter, freut sich der Vorsitzende über den ehrenamtlichen Einsatz der Jugendlichen.

In dem Vorbereitungsspiel siegten die Rot-Weißen übrigens mit 12:1. Mykyta Rozhko trug sich mit einem verwandelten Strafstoß erstmals in die Torschützenliste ein.