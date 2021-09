Kapitän Josef „Kalle“ Hemker geht von Bord

So war der langjährige Kapitän der 1. Mannschaft, Josef „Kalle“ Hemker, seit 2008 in der B- und A-Liga für Rot-Weiß am Ball. Einer seiner ersten Einsätze war der Sieg im Relegationsspiel im Sommer 2009 gegen SF Ammeloe. Damit sicherte sich das Team um den damaligen Spielertrainer André Frankemölle den Verbleib in der A-Liga.

Im Spiel gegen den FC Oeding half Hemker noch einmal aus, da Co-Trainer Philipp Schlamann fehlte. Nun möchte er als aktiver Spieler kürzertreten. Der Verein kann aber weiter auf Hemker setzen, so kümmert er sich seit Jahren als Beisitzer im Vorstand um zahlreiche Arbeiten im Eichenstadion.

André Katschker wird zukünftig seine Fußballschuhe in der 2. Mannschaft schnüren. Zu seinem Stammverein GVV Losser kehrte Leon Reekers zur neuen Saison zurück (wir berichteten).

Nach unzähligen Jahren als Betreuer der 1. Mannschaft wechselte Hans Borgmann in die Jugendabteilung, wo er nun als Trainer und Betreuer der C-Jugend sein Fußballwissen an den Nachwuchs weitergibt.

Laura Lenting hing in der Damenmannschaft die Fußballschuhe an den berühmten Nagel.

Der sportliche Leiter Benedikt Hemker und Julian Baving, Kapitän der 1. Mannschaft, überreichten den Sportlern als Dank und Anerkennung für ihren vorbildlichen Einsatz für den Verein Präsente.

Für seine Fair-Play-Aktion im Vorbereitungsspiel gegen Matellia Metelen erhielt Torhüter Kevin Böcker ebenfalls ein Geschenk.