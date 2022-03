1. FC Nordwalde siegt souverän mit 6:1

In der Kreisliga A gewann der 1. FC Nordwalde nach Rückstand mit 6:1 (3:1) gegen den SpVgg Lan­genhorst/Welbergen. Damit schoben sich die Blauen in der A-Liga-Tabelle auf Platz vier vor.

Die Gäste starteten mutig in die Partie – und das wurde zu Beginn belohnt. Mit etwas Glück setzte sich Sven Erdmann gegen zwei Verteidiger durch, um Paulin Larssen im Nordwalder Tor zu überwinden – 0:1 (6.). Aber das Heimteam blieb davon unbeeindruckt. Eine Zeigerumdrehung später passte Philipp Wermers den Ball von der rechten Seite auf den ersten Pfosten, wo Daniel Lepping die Kugel an Torwart Jannis Kappelhoff vorbeispitzelte. Max Schulze Bündemann versuchte, den Ausgleich noch zu verhindern, schoss das Leder jedoch in das eigene Netz (7.). Kurz darauf kombinierte Nordwalde sich über links nach vorne. Michael Dömers Flanke legte Nicolas Mocciaro per Kopf quer auf Robin Lenger. Dessen Abschluss traf den Pfosten, von dort sprang der Ball an Kappelhoffs Hinterkopf und rollte von dort aus über die Linie – das zweite Langenhorster Eigentor (24.). „Ein Genickbruch für die Truppe“, fand SpVgg-Trainer Thomas Fraundörfer.

Danach spielten vor allem die Nordwalder, die blitzschnell umschalteten. Zum Beispiel als Kristian Schemmann links auf die Reise geschickt wurde. Sein Anspiel fand Mocciaro, der etwas Glück hatte, dass sich ein Verteidiger sowie Kappelhoff sich gegenseitig behinderten, wodurch der FCN-Angreifer nur noch ins verwaiste Tor einzuschieben brauchte – 3:1 (35.).

Nach der Pause dominierte der Gastgeber das Geschehen. Immer wieder brach er über die Flügel durch und erarbeitete sich so etliche Gelegenheiten. Eine davon nutzte Bernd Grenzer-Allendorf nach Vorarbeit von Wermers zum 4:1 (53.). Ein weiterer Treffer fand später keine Anerkennung, weil Mocciaro im Abseits gestanden haben soll (70.). Danach brachte ein Fehler im Lan­genhorster Aufbauspiel Mocciaro auf den Plan. Der umdribbelte zunächst problemlos Kappelhoff und überwand anschließend auch einen auf der Linie stehenden Schwarz-Gelben – 5:1 (76.).

„Wir haben Ball und Gegner sehr gut laufen gelassen. Die Langenhorster sind nach 70 Minuten auf dem Zahnfleisch gegangen, während wir weitergemacht haben“, bewertet FCN-Coach André Wöstemeyer das Spiel seines Teams.

Nordwalde bekam immer mehr Platz und wusste ihn zu nutzen. Über die Stationen Wermers, Lenger und Mocciaro landete der Ball bei Carlo Weßeling, der auf 6:1 (76.) stellte. Mocciaro sowie Weßeling verpassten es, das Ergebnis am Ende noch weiter in die Höhe zu schrauben. Weßeling traf mit seinem Kopfball nur den Querbalken, und Mocciaros Solo endete mit einem Schuss über die Latte (90.).