Amazonen geben in Nordwalde den Ton an

Der Reit- und Fahrverein Nordwalde hatte zu seinem Turnier eingeladen. Angesichts der hohen Temperaturen hatten es die startenden Paare nicht leicht. Das Abschlussspringen am Sonntag war eine Sache der Amazonen.

Im Abschlussspringen führte kein Weg an

Drei Amazonen machten am frühen Sonntagabend den Sieg im Abschlussspringen des Nordwalder Reitturniers unter sich aus: Fiona Klatte vom RUFV Isterberg setzte sich im M*-Springen mit Stechen gegen ihre beiden Konkurrentinnen durch. Mit ihrem Pferd „Clearman“ blieb Klatte als einzige im Stechen fehlerfrei, die Zeit von 32,15 Sekunden spielte deshalb keine große Rolle mehr.

Wiebke Lippert (Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen) und ihr Pferd „SIG Barton“ waren im Stechen mit 31,25 Sekunden zwar schneller, leisteten sich aber einen Abwurf und wurden Zweite. Marie-Sophie Oelrich (Integrativer ZRVFV Ladbergen) lag bis vor dem letzten Hindernis gut im Rennen, dort verweigerte ihr Pferd „Clear Moon“ aber. Oelrich konnte sich nicht mehr im Sattel halten und schied aus.

Es war der Schlusspunkt eines gelungenen Turniers, das vor allem aufgrund der hohen Temperaturen an den drei Tagen von Ross und Reiterinnen sowie Reitern einiges abverlangte. Wiebke Lippert und „SIG Barton“ hatten zwei Tage vor ihrem zweiten Platz sich eine goldene Schleife verdient: In einer M*-Stilspringprüfung mit Stechen erhielt das Duo die Wertnote 8,00. Sandra ter Bahne (ZRFV Borken) und „Kannanton“ bekamen ebenfalls die Wertnote 8,00 und wurden damit Zweite. Auf Rang drei landete Jacqueline Hempe (RFV Nienberge) mit „Calvin K2“ mit einer Wertnote 8,10.

Besser lief es für Hempe am Samstag. In einer Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse M* siegte sie mit „Cula Lou“ in einer Zeit von 55,07 Sekunden. Dahinter landete Kevin Dües vom benachbarten ZRFV Altenberge. Mit „Ce‘leste“ benötigte er 56,70 Sekunden. Oelrich und „Clear Moon“ wurden mit 58,97 Sekunden Dritte.

In der Dressur war Carolin Fehmer in den beiden Prüfungen der Klasse M* nicht zu schlagen. Die Reiterin vom RV St. Martin Greven-Bockholt und ihr Pferd „Sinaeda Jocaba“ erhielten mit 8,00 die höchste Wertnote. Lisa Santel (RFV Mesum) und „Rock it“ wurden mit einer Wertnote von 7,70 Zweite vor Theresa Jankord (RV St. Georg Saerbeck) und „Fantastique DS“ (7,40).

Am Sonntag reichte Fehmer und „Sinaeda Jocaba“ die Wertnote 7,80 zum ersten Platz.