Anzahl der Gegner ist überschaubar

Mit dem eigenen Sohn in einer Mannschaft zu spielen – das ist der Traum vieler Väter. Nicht jedem ist dieses Erlebnis vergönnt. Frank Ratert und Uwe Dornbusch bei den Handballern des SC Nordwalde allerdings schon.

Ehemals A-Jugend, jetzt dritte Mannschaft in der 2. Kreisklasse: Uwe Dornbusch, Tom Waterkamp, Tom Eilers, Yannick Burkert, Fin Ratert, Frank Ratert (unten, v.l.) Igor Feldhaus, Jonas Hols, Lukas Kellermann, Michel Berg, Oliver Möllers und Noah Dornbusch.

Zwei bis vier Brüder in einer Mannschaft sind keine Seltenheit, zumindest wenn es sich um eine Mannschaftssportart handelt. Zwillinge, wie beispielsweise Thomas und Hendrik Artmann, in einem Team kommen auch schon mal vor. Manche, wie die Kremers-Zwillinge bei Schalke 04, werden sogar berühmt. Aber Vater und Sohn oder Mutter und Tochter – das ist doch eher die Ausnahme, gibt es – jedenfalls in den unteren Bereichen des Amateursports – aber auch.