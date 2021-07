Corona: Nordwalde-Spiel abgesagt

Der Fußball muss am Sonntag in Nordwalde das Handtuch werfen. Der Grund: Corona.

Abgesagt wurde das für Sonntag angesetzte Punktspiel in der Kreisliga A zwischen dem 1. FC Nordwalde und der Zweitvertretung des SC Altenrheine. Der Grund: In der Familie eines Altenrheiner Spielers gibt es einen Corona-Fall. Darüber setzten die Verantwortlichen am späten Freitagabend die Nordwalder in Kenntnis. Wann die Begegnung nachgeholt wird, steht noch nicht fest. -mab-