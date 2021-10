Damen-Team des TVB zieht sich aus Bezirksliga zurück

Am Ende der Saison 2018/19 stiegen die Handballerinnen des TV Borghorst in die Bezirksliga auf. Jetzt hat der TVB die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet.

Der Handball in der Kreisstadt ist um eine Mannschaft ärmer geworden. Die erste Damen des TV Borghorst hat sich vom Spielbetrieb in der Bezirksliga abgemeldet. Sämtliche Punkte wurden annulliert. „Das ist richtig“, bestätigt Abteilungsleiter Uwe Leiß, „es waren zu wenige Spielerinnen“, ergänzt er.

Im ersten Spiel am 26. September kassierte die von Jörg Schüller aus Nordwalde trainierte Mannschaft gegen Eintracht Mettingen eine 19:42-Niederlage.

„Das Problem sind beide Mannschaften, erste und zweite Damen. Schüller hat in der Vorbereitung mit 17 Spielerinnen begonnen. Dann haben sich ein, zwei verletzt, eine Spielerin ist ins Ausland gegangen“, erklärt Martin Leusbrock von der Abteilungsleitung des TVB. Aushilfe sollten Spielerinnen der Zweiten schaffen, doch das lief auch nicht rund. „Wie das oft so ist: Zu Anfang hat man viele Leute auf dem Zettel, aber wenn es losgeht sind nicht alle dabei. Wir haben uns dann mit allen zusammen gesetzt und überlegt, was man tun kann. Es sollte nur noch eine Mannschaft gebildet werden“, berichtet Leusbrock. Die sollte dann in der Bezirksliga antreten – was einige überhaupt nicht wollten, da die zweite Mannschaft, die inoffiziell von Carolin Frahling trainiert wird, in der 2. Kreisklasse „auch schon heftige Ergebnisse“ kassiert hatte, wie Leusbrock sagte.

Nun steht im Raum, dass der TV Borghorst auch seine zweite Damenmannschaft eventuell abmelden wird. Das werde gerade in einer kleinen Vorstandsrunde um Thomas Fliege geklärt. Nachwuchsprobleme gebe es bei vielen Vereinen. Nach der Schule, so Leusbrock, gingen viele Spieler zum Studium weg; daher werde es künftig auch weiter vertiefende Gespräche mit dem TB Burgsteinfurt über weitere Steinfurter Handballspielgemeinschaften geben.