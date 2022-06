Der 1. FC Nordwalde trifft auf starken Gegner

Aus vier mach zwei: Das ist die Faustregel für die Aufstiegsrunde zur A-Jugend-Bezirksliga. An der nimmt auch der Nachwuchs des 1. FC Nordwalde teil, der am Mittwoch bei einem richtig starken Gegner antritt.

Am Mittwoch wird das erste Aufstiegsspiel der A-Jugend des 1. FC Nordwalde ausgetragen. Gegner ist auswärts die DJK Arminia Ibbenbüren.

Der Steinfurter Kreismeister tritt in einer Vierergruppe an, aus der sich die beiden Besten für die Bezirksliga qualifizieren. Die weiteren Gegner des FCN sind der FSC Rhade (Kreis Gütersloh) am Sonntag (12. Juni) und die Reserve von RW Ahlen am 19. Juni (Sonntag).

Nordwaldes Trainer Gero Mocciaro meint: „Mit Ibbenbüren treffen wir direkt auf den vermeintlich stärksten Gegner. Die Arminen besitzen mit Bjarne Schmidt und David Emanuel Praetorius zwei extrem starke Stürmer und sind am besten im Rhythmus.“ Die Ibbenbürener machten bereits in den Pokalwettbewerben auf sich aufmerksam, als sie auf Verbandsebene bis in die dritte Runde gelangten und den Kreispokal in Tecklenburg gewannen.

Doch Mocciaro weiß auch um die Stärken seiner Mannschaft. Obwohl wichtige Männer fehlen, ist der Coach zuversichtlich. Die Lücken sollen von zwei, drei Spielern aus der B-Jugend gefüllt werden.

Die Nordwalder wollen defensiv kompakt beginnen und immer wieder ihre Offensivleute Timo Witt und Luca Mocciaro tief schicken. Allerdings haben die Blauen seit zwei Wochen kein Spiel mehr absolviert, folglich fehlt ihnen ein wenig der Rhythmus. Außerdem beklagte Mocciaro den Spielplan, da die Nordwalder in der Aufstiegsrunde zwei Mal auswärts ran müssen, während zum Beispiel Arminia Ibbenbüren in zwei Partien Heimrecht genießt.

Mocciaro erhofft sich für die Begegnung heute Abend die Unterstützung möglichst vieler Fans und Familienmitglieder aus Nordwalde.