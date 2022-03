Der SC Nordwalde gibt sich zu früh auf

Das ist ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt: Gegen den TuS Recke verloren die Nordwalder Bezirksliga-Handballer in eigener Halle mit 23:25. Nach viermonatiger Pflichtspielpause verlief der Auftritt des SCN zu fehlerhaft.

Kein guter Start für die Bezirksliga-Handballer des SC Nordwalde in diesem Jahr: Die erste Partie seit Anfang November vergangenen Jahres ging mit 23:25 (12:14) gegen den TuS Recke verdient verloren – ein Rückschritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Der SCN war nach viermonatiger Spielpause richtig heiß auf den Gegner, doch man merkte den Spielern des Übergangstrainers Benno Schulte die mangelende Praxis an. Viele Abspiel- und Fangfehler konnten in der ersten Halbzeit noch kompensiert werden, weil auch Recke in den ersten 30 Minuten nicht konzentriert genug war. Felix Rathmann und Nils Flothkötter taten sich im Angriff des SCN hervor. Zwischenzeitlich führte Nordwalde mit 9:6 und 10ß:7 (19. und 20. Minute).

Doch anschließend offenbarte der Gastgeber viele Schwächen im Aufbau. Recke glich aus (11:11, 26.) und schaffte zum Seitenwechsel eine 14:12-Führung, vor allem weil Linkshänder Lars Richter in der Schlussphase der ersten Halbzeit einen Lauf hatte.

Die erwartete Aufholjagd des Heimteams blieb nach dem Gang aus der Kabine aus. Recke erhöhte auf 16:12. In der 43. (20:18) und 45. Minute (21:19) war der TuS noch in Reichweite, aber als die Gäste zehn Minuten vor dem Ende das 24:19 erzielten, ließen die Nordwalder die Köpfe hängen und glaubten nicht mehr ernsthaft an die Wende.

„In der ersten Viertelstunde haben die Jungs super gespielt. Wir haben vorne zu viel verworfen und die einfachen Dinger nicht reingemacht“, bilanzierte Benno Schulte und ergänzte: „Es fehlte so ein bisschen die Routine. Auch die Pässe waren ungenau. Wir müssen nach vorne gucken“. Reckes Coach Dennis Kötter konnte mit der Leistung des Teams zufrieden sein: „Wir mussten fast die gesamten 60 Minuten dagegen halten. Es hätte auch anders ausgehen können.“

Tore: N. Flothkötter (8), Rathmann (5), Teuber (3), Büchter (2/2), Averbeck, Cohausz, Fehlauer, R. Flothkötter und Töns (je 1).