Der SC Nordwalde hat Siebenmetertöter Tim Severin

Durch eine eindrucksvolle Vorstellung vor allem in der ersten Halbzeit gelang den Bezirksligahandballern des SC Nordwalde der vierte Saisonsieg. Ungefährdet mit 23:14 (12:2) schlug die Truppe von Übergangstrainer Benno Schulte die Reserve von TSV Ladbergen. Ein höherer Sieg war allerdings möglich.

Herausragender Spieler des SCN war am Sonntagabend in der Wichernhalle Schnapper Tim Severin, der nicht nur vier von fünf Siebenmetern hielt, sondern auch viele weitere glasklare Möglichkeiten der Gäste zunichte machte. Durch eine aggressive und bewegliche Deckung, kauften die Nordwalder dem TSV schon früh den Schneid ab. Die 12:2-Führung zur Pause sprach Bände. Dabei hätte der Gastgeber noch viel höher führen müssen. Mehrmals vergaben die Spieler 100-prozentige Möglichkeiten allen vor dem gegnerischen Tor. Negativer Höhepunkt in den ersten 30 Minuten war die Rote Karte für Ladbergens Marco Dellbrügge in der 26. Spielminute nach einem wiederholten harten Foul an Hendrik Elshoff.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Ladbergen 2 zwischen der 42. und 50. Spielminute eine Schwächephase der Nordwalder und verkürzte den Rückstand auf 8:16. Benno Schulte übergab die Grüne Karte den Zeitnehmerinnen und nordete seine Mannschaft in der Auszeit neu ein. „Jetzt gebt mal wieder richtig Gas“, forderte Schulte. Prompt erhöhten zwei Mal Niclas Töns und Tobias Liesenkötter auf 19:8. Danach war bei beiden Mannschaften die Luft raus und der SCN musste seinen Vorsprung nur noch verwalten. „Die Jungs haben bis auf ein paar Minuten in der zweiten Halbzeit ein super Spiel gezeigt. Tim Severin hat der Offensive der Gäste früh den Zahn gezogen“, so Benno Schulte.

Der Gästetrainer hingegen war zu keinem Statement bereit.

Tore: Töns (5), Elshoff (4) Liesenkötter (3), Averbeck, Cohausz und Rathmann (je 2), Büchter, Flothkötter Hülskötter, Spinola und Teuber (je 1)