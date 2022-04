Der SC Nordwalde macht es spannend

Zwei wichtige Punkte haben am Sonntagabend die Nordwalder Bezirksliga-Handballer eingefahren. Gegen den HC Ibbenbüren II wurde nach spannenden 60 Minuten mit 31:27 (12:13) gewonnen. In der zweiten Hälfte traten dabei zwei SCN-Akteure in den Vordergrund.

Nordwalde musste von Beginn an auf Kreisläufer Lennard Spinola verzichten, der sich im Spiel gegen Hohne/Lengerich eine Meniskusverletzung zuzogen hat und für den Rest der Saison ausfällt.

Die Partie zwischen beiden Mannschaften verlief bis zur Schlussphase sehr eng. „Wir hatten in der ersten Halbzeit noch zu wenig Zugriff auf die Ibbenbürener“, schilderte Seniorenwart Sven Büchter, der selber wieder mitspielte und einen Treffer erzielte, die ersten 30 Minuten. Der HCI führte bereits 9:5 und 10:6, schaffte es aber nur, mit einem knappen 13:12-Vorsprung in die Pause zu gehen.

In der Kabine schien SCN-Übergangstrainer Benno Schulte für seine Mannschaft die richtige Worte gefunden zu haben. Denn zunächst gelang es seinen Jungs, die Partie (16:14, 36.) zu ihren Gunsten zu drehen. Aber Ibbenbüren ließ sich nicht abschütteln und schaffte wieder den 16:16-Ausgleich. Bis zur 53. Spielminute hielt das Unentschieden.

Torgarant für die Nordwalder war Rückraumschütze Felix Rathmann, der seine neun Tore in der zweiten Halbzeit erzielte. In den letzten sieben Minuten lief Keeper Lennard Jakobi zu großer Form auf. „Lennard parierte jetzt was das Zeug hielt. Unter anderem auch einen Strafwurf in der entscheidenden Phase“, erläuterte Sven Büchter. So gelang es dem SCN, auf 28:24 (56.) davonzuziehen. Diesen Vier-Tore-Vorsprung brachte der Gastgeber über die Zeit.

Tore: Rathmann (9), Elshoff (6), Hülskötter (3), Averbeck, Cohausz, N. Flothkötter, R. Flothkötter und Liesenkötter (je 2), Büchter, Fehlauer und Teuber (je 1).