Die Turnerinnen des SC Nordwalde sind wieder da

In Hamm wurde jetzt der Landescup geturnt. Auch die Leistungsriege des SC Nordwalde stellte sich vor. Eine junge SCN-Sportlerin stand am Ende sogar ganz oben auf dem Treppchen.

Nach fast zweieinhalbjähriger pandemiebedingter Pause starteten die Gerätturnerinnen des SC Nordwalde aufgeregt ins Wettkampfgeschehen. In Hamm wurde jetzt der Landescup in den Leistungsklassen 1 und 2 ausgetragen.

In der Leistungsklasse 2 ging es für die SCN-Sportlerinnen am Sprung in den Vergleich. Der Sprungtisch eines Herstellers, den die Nordwalderinnen vom Training nicht gewohnt sind, stellte sie vor eine größere Herausforderung, sodass nicht alle Turnerinnen mit den gezeigten Leistungen zufrieden waren.

Am Barren spulten Ida Kutsche, Sarah Junge, Johanna Michel sowie Pauline Hanke in der Klasse der 14- bis 15-Jährigen und Leonie Peters sowie Elsa Rausmann (12/13) ihre Übungen wie gewohnt ab. Kutsche und Junge gelang zum ersten Mal der „Flieger“ – ein hoch bewertetes Flugelement vom unteren zum oberen Holm. Mit 12,4 Punkten erreichte Junge die zweitbeste Tageswertung.

Am Schwebebalken zeigte sich besonders die gute Vorbereitung durch Kampfrichterin Petra Hinterding, die sämtliche Übungen im Vorfeld genauestens unter die Lupe genommen hatte. Mit nur zwei Stürzen in sechs Übungen waren die mitreisenden Trainerinnen Maja Rausmann und Darja Winkel überaus zufrieden. Ida Kutsche zeigte mit 13,40 Zählern bewertet die zweitbeste Leistung von 37 Turnerinnen. Am Boden wusste besonders Pauline Hanke zu glänzen und setzte sich mit 13,15 Zählern an die Spitze ihrer Konkurrenz.

Bei der Siegerehrung gab es zwei große Überraschungen: Leonie Peters gewann mit 48,90 Zählern den Landescup (12/13), Ida Kutsche wurde Zweite in der Altersklasse 14 bis 15 Jahre. Junge verpasste mit Rang vier und drei Zehnteln Rückstand knapp das Podium.

Am Sonntag stellten sich vier Turnerinnen dem anspruchsvolleren Wettkampfprogramm der Leistungsklasse 1. Der Wettkampf startete am Barren. Allen Nordwalderinnen gelang hier eine fehlerfreie Übung, die bei Andrea Niendieck und Anne Löbbert erstmalig ein Element mit Handstand umfasste. Niendieck erzielte hier die Tageshöchstwertung in ihrer Altersklasse.

Im Gegensatz zum Vortag sollte der Schwebebalken nicht das Gerät des SCN werde – lediglich Elisa Henke blieb fehlerfrei und wurde mit der zweitbesten Tageswertung belohnt. Am Boden riefen alle Mädchen hervorragende Leistungen ab: Löbbert erturnte sich über 14 Punkte, Anjuli Jebanesan zeigte erstmalig im Wettkampf eine akrobatische Verbindung mit zwei Salti, und Henke sowie Niendieck präsentierten ihre neu zusammengestellten Übungen ohne Probleme. Als letztes Gerät stand der Sprung auf der Tagesordnung. Dort präsentierte Löbbert erstmalig den neuerlernten schwierigen Tsukahara. Das wurde gab 12,65 Punkte.

Andrea Niendieck erreichte den fünften Platz (AK 14/15). In der nächst höheren Altersstufe wurde Elisa Henke Vierte. Anne Löbbert und Anjuli Jebanesan (18 bis 29 Jahre) reihten sich im Mittelfeld ein.