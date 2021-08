Ein richtig cooles Spiel

Ein abwechslungsreiches und jederzeit unterhaltsames Duell lieferten sich am Sonntag der 1. FC Nordwalde und der FSV Ochtrup. Nach 90 intensiv geführten Minuten trennten sich die Kontrahenten mit einem leistungsgerechten 1:1. Für die Tore zeigten zwei Akteure verantwortlich, die von ihrer taktischen Ausrichtung her dafür eigentlich nicht infrage kommen.

Richtig gutklassigen Fußball, engagiert geführt und temporeich dazu – den gab es am Sonntag im Nordwalder Sparkassenstadion zu sehen. Und weil beide Teams – der gastgebende FCN und der FSV Ochtrup – gleichviel investierten, geht das 1:1 (1:1) der beiden Kontrahenten als leistungsgerechtes Unentschieden in die Geschichtsbücher ein.

Die Gäste erwischten den besseren Start, als Len Oberndörfer seine Elf schon in der vierten Minute in Führung brachte: Einen Ballgewinn in Höhe des gegnerischen Sechzehners schloss der aufgerückte Rechtsverteidiger mit einem gekonnten Linksschuss ab. Vier Minuten später verpasste Sylla das mögliche 2:0, als er einen Heber zu schlecht ausführte.

Die Hausherren kamen in der 13. Minute zum Ausgleich: Nach einem Freistoß von Robin Lenger stieg Innenverteidiger Simon Markfort unwiderstehlich hoch und köpfte das 1:1.

In einer flotten Begegnung hätten Sven Sandmann (18.) und Sylla (19.) für den FSV treffen können, Steffen Braun (20.) und Dennis Heinze, dessen Schuss von Marvin Haumering vor der Linie gerettet wurde (35.), für den FCN.

Zu Beginn der zweiten Hälfte benötigten die Protagonisten zunächst ein wenig Zeit, um wieder in die Gänge zu kommen. Als erstes kamen die Ochtruper bei nasskaltem Wetter wieder auf Betriebstemperatur. Spielertrainer Christopher Ransmann, der diesmal im zen­tralen Mittelfeld Regie führte, hatte mit einem Seitfallzieher das 2:1 auf dem Fuß. Auf der Gegenseite strich Julian Godts Kopfball knapp am Ziel vorbei.

Etwas Glück hatten die Ochtruper, dass Sylla nach einem zweiten gelbwürdigen Foulspiel noch mit einer Verwarnung von Schiedsrichter Hendrik Brückner (Greven) davonkam (67.). „Wer weiß, wenn wir ab dann in Überzahl gewesen wären?“, stellte Nordwaldes Trainer André Wöstemeyer in den Raum.

In der Schlussviertelstunde gab es noch Chancen in beiden Strafräumen, wobei der eingewechselte Henning Hölscher die beste für das Heimteam ausließ. Freistehend aus kurzer Distanz traf er den Ball nicht richtig (80.).

„Das war ein richtig cooles, schön anzusehendes Spiel. Wir haben sofort Gas gegeben und das bis zum Ende durchgezogen. Ochtrups mega-gefährliche Offensive hatten wir weitgehend im Griff“, kommentierte Wöstemeyer nach den leidenschaftlich geführten 90 Minuten. In das gleiche Horn stieß Christopher Ransmann: „Das mit dem coolen Spiel kann ich unterschreiben. Nordwalde war ein echt guter Gegner. Das hat heute viel Spaß gemacht.“

1. FC Nordwalde: Woestmann – Thom, Kröger, Markfort, Dömer – Lenger, Godt (82. Hols) – Mocciaro, Lepping (75. Hölscher), Heinze – Braun.

FSV Ochtrup: Laurenz (46. Dinkhoff) – Oberndörfer, Haumering, Düker, Niehues – Hannekotte, Ransmann – Holtmann – Sylla (68. Weidel), Sandmann, Theile (54. Thiemann).

Tore: 0:1 Oberndörfer (4.), 1:1 Markfort (13.).