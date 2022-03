Einfach nur irre: 1. FC Nordwalde gewinnt dank Nachspielzeittoren 4:3

Völlig verrückt gestaltete sich am Freitagabend das A-Liga-Spiel zwischen dem 1. FC Nordwalde und dem FC Eintracht Rheine II. Die Gäste sahen bis weit in die Nachspielzeit als der Sieger aus, doch dann nahm das Match eine absolut nicht vorherzusehende Wendung – der Rest war der totale Wahnsinn in Blau.

Der 1. FC Nordwalde hat das Titelrennen in der Kreisliga A mal so richtig scharf geschaltet. Mit 4:3 wurde am Freitagabend der FC Eintracht Rheine II bezwungen. Dabei lagen die Hausherren bis zur 92. Minute mit 2:3 hinten, ehe das vorher schon total verrückte Spiel komplett eskalierte.

Ein Flutlichtmatch mit Beteiligung zweier Teams aus der Spitzengruppe – die Zutaten passten, um für einen fußballerischen Leckerbissen zu sorgen. Im ersten Abschnitt kamen die Nordwalder Zuschauer aber noch nicht auf ihre Kosten, denn der Gast hatte die Kontrolle. Die Eintrachtler verfolgten eine klarere Linie, kamen dabei jedoch zu selten gefährlich in die Box. Das änderte sich, als Dustin Reiners in der 44. Minute den Tabellenzweiten aus der Emsstadt verdient in Führung brachte.

FCN-Trainer André Wöstemeyer stellte in der Pause die Grundordnung von 4-4-2 auf 4-5-1 um, um im Zentrum mehr Ballgewinne zu produzieren. Das ging auf, denn von nun an präsentierten sich die Nordwalder kompakter. Der Erfolg stellte sich prompt ein, als Robin Lenger ausglich (49.). In der 66. Minute drückte Kristian Schemmann eine Freistoßflanke von Michael Dömer sogar zum 2:1 über die Linie. Kurios: Wöstemeyer wollte Schemmann eine Situation zuvor eigentlich schon auswechseln.

Die Eintrachtler hatten für den Rückstand wenig übrig. Kevin Osagie zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern direkt ins Netz (78., 2:2), 120 Sekunden später lagen die Emsstädter nach Till Ossenbergs Flachschuss gar mit 3:2 vorne.

Doch das war nicht die finale Wendung, denn die Hausherren weckten die allerletzten verbliebenden Lebensgeister. Nach einer schlecht getretenen und noch mieser verteidigten Ecke kam der Ball per Zufall zu Lenger, der trocken abschloss – 3:3 (90. + 2). Und die Nordwalder zogen noch einen Pfeil aus dem Köcher: Daniel Lepping flankte von rechts, Dennis Heinze ahnte die Flugkurve voraus und markierte aus der Kurzdistanz den Siegtreffer (90. + 4) – der Rest war die totale Eskalation in Blau.

„Die erste Halbzeit geht klar an den Gegner, doch super, was meine Jungs nach dem Wiederanpfiff gezeigt haben. Das war unser erster Sieg in dieser Saison gegen eine Mannschaft, die auch oben steht. So macht Fußball Spaß“, kommentierte der freudestrahlende Wöstemeyer. Allerdings befüllte der in Emsdettener lebende Coach auch den Kummerkasten: „Das sind so Abende, an denen ich es bereue, nicht mit dem Fahrrad gekommen zu sein.“