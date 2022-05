FC Nordwalde bleibt im Titelrennen

Wer in der Kreisliga A Meister wird? Diese Entscheidung ist auf den letzten Spieltag am Pfingstmontag verschoben worden. Nachdem Spitzenreiter FC Eintracht Rheine II in seinem 13-Uhr-Heimspiel gegen Borussia Emsdetten II vorgelegt hatte (2:1), konterte der 1. FC Nordwalde im Anschluss mit einem 4:1 (2:1)-Erfolg beim FSV Ochtrup. Somit geht die FCE-Reserve mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf den FCN in die letzte Runde.

Die Ochtruper hatten sich viel vorgenommen, konnten davon aber wenig umsetzen. Schon nach zehn Minuten gerieten sie in Rückstand: Keeper Patrick Laurenz spielte den Ball unfreiwillig Robin Lenger in die Füße, der den zu weit vor seinem Kasten stehenden Torwart mit einem Schuss aus gut und gerne 35 Metern überwand.

Der FSV schüttelte sich und zeigte die richtige Reaktion: Jannik Holtmann knallte einen Freistoß aus 20 Metern halbrechter Position in die Maschen (19.) und hatte keine 60 Sekunden später bei einem erneuten ruhenden Ball sogar das 2:1 auf dem Fuß. „Da hatten wir unsere beste Phase. Leider konnten wir keinen Ertrag daraus ziehen“, bedauerte Ochtrups Spielertrainer Christopher Ransmann.

Die Gäste aus Nordwalde agierten nicht sonderlich gefährlich, gingen aber trotzdem mit einer Führung in die Kabine. Bei Bernd Grenzers Kopfball war Laurenz noch zur Stelle, doch der lauernde Michael Dömer staubte aus kürzester Entfernung zum 2:1 ab (45.).

Die Hausherren wollten der Partie eine Wende geben, doch Daniel Leppings 3:1 in der 55. Minute entzog dem Duell jegliche Spannung. „Danach war bei den Och­trupern die Luft raus“, durfte sich Nordwalde-Coach An­dré Wöstemeyer frühzeitig entspannen. Von den Rot-Schwarzen kam nun nicht mehr viel – Körpersprache und Einsatzfreude waren im in der letzten halben Stunde überschaubar. „Trotzdem lasse ich nichts auf die Truppe kommen. Das sind alles super Jungs“, betonte Ransmann, den es zur nächsten Saison zum Landesligisten Eintracht Ahaus zieht.

Eine Viertelstunde vor dem Ende erhöhten die Blauen auf 4:1. Carlo Weßeling setzte sich auf der linken Seite durch und flankte in das Zentrum, wo Grenzer mit etwas Glück und im zweiten Versuch das Runde im Eckigen versenkte.

„Wir sind im Titelrennen geblieben. Das ist das, was wir wollten. Jetzt freuen wir uns auf das Heimspiel am Montag gegen Altenrheine II“, so Wöstemeyer. Rivale FC Eintracht tritt zeitgleich in Metelen an.