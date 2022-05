FCN gegen Wettringen II in Torlaune

Lange Zeit war es ein heiß umkämpftes Match mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Letztlich nutzte der 1. FC Nordwalde in der Schlussphase eiskalt aus, dass Vorwärts Wettringen II auf den Ausgleichstreffer drückte und schenkte dem Gegner noch vier Stück ein. So kam es zum 6:1 (2:1)-Erfolg, der nach FCN-Coach André Wöstemeyers Geschmack etwas zu hoch ausfiel.

Per Doppelschlag lenkten die Gäste das Spielgeschehen früh in ihre Richtung: Erst traf Carlo Weßeling aus einem Getümmel nach einer Standardsituation heraus (21.). Wenig später bediente er Nicolas Mocciaro, der erst an den Pfosten köpfte, die Kugel im Nachfassen jedoch über die Linie drückte (25.). Nach einem Eckball versäumte es der FCN jedoch, das Spielgerät ausreichend zu klären, sodass Sven Koers zum Anschluss traf (36.). Weßeling (70./75.), Bernd Grenzer (73.) und Dennis Heinze (80.) schraubten das Ergebnis innerhalb kurzer Zeit in die Höhe.

„Wettringen hat gut gekämpft und hätte sich mehrere Tore mehr verdient“, lobte der Nordwaldes Coach den Gegner.