Gefangen in der „Teufelspresse“

Brennende Muskeln, in Strömen fließender Schweiz und ekstatische Zuschauer – das war prägend für die Premiere der Nordwalder Fitnesssportler in der 2. Bundesliga. Das Team von der Kraftbox Nordwalder gab alles, doch zum Aufstieg reichte es nicht. Coach Kai Jeffery war trotzdem super zufrieden.

„Der Ninja und das Biest“ kam jetzt in der ehemaligen Tennishalle in Nordwalde zur Aufführung. Dabei handelt es sich keinesfalls um einen Martial-Arts-B-Movie, sondern vielmehr um ein knallhartes Workout für Fitness-Enthusiasten. Langhantel, Burpees oder Klimmzüge – alles, was den Schweiß so richtig fließen lässt, mussten die Sportlerinnen und Sportler der Kraftbox des SC Nordwalde bei ihrer Premiere in der 2. Fitness-Bundesliga zum Besten geben.

Kai Jeffery ist Abteilungsleiter und Trainer der CrossFitter aus Nordwalde. In intensiven Einheiten, die körperlich, mental und technisch alles abverlangten, stählte der Münsteraner seine Schützlinge für den jüngsten Spieltag in der 2. Liga. Der fand am Sonntag statt und wurde dezentral ausgetragen – unter anderem eben in Nordwalde. Wie viele andere Kraftboxen deutschlandweit auch, schielten die Athletinnen und Athleten aus dem nördlichen Münsterland auf den Aufstieg. Und dafür ließen sie die Muskeln kräftig brennen.

Vier Workouts standen für das zehnköpfige Team auf dem Programm. Los ging es mit „Time to shine“ („Zeit, sich zu beweisen“). Sprünge aus dem Stand, Klimmzüge sowie Übungen mit der Lang- und Kreuzhantel machten den Auftakt. Danach ging es mit Workout 2, „The Ninja and the Beast“, weiter. Eine stahlharte Bauchmuskulatur war beim „Toes to the bar“ gefragt. An einer Stange hängend, mussten die baumelnden Füße so oft wie möglich an die Ohren heran gezogen werden. Hantel-Aufgaben mit den klangvollen Namen wie „Deadlifts“ oder „Power Cleans“ rundeten das Programm ab.

Das ging an die Substanz, und da tat die Unterstützung der rund 150 Zuschauer enorm gut. „Freunde, Familien, Mitglieder oder einfach nur Interessierte – es war echt was los“, freute sich Jeffery über die Resonanz. „Die haben uns während der Workouts wirklich angeschrien, damit wir das Maximum aus uns herausholen. Das hatte schon was von einer Gänsehaut-Atmosphäre“, schwärmte „Coach Kai“.

Der „Sync-Chipper“ stellte die Nordwalder vor die dritte Herausforderung. Kniebeugen, Hantel-Vorgaben oder Klimmzüge in vorher genau definierten Ausführungen und unter Zeitdruck forderten die Sportler. Dazu gehörte die „Devils Press“ („Teufelspresse“): Burpees mit einer Kurzhantel, die ein Höchstmaß an Schnellkraft, Explosivität und Ausdauer verlangen. Das vierte und finale Workout stand unter dem Motto „Heavy Hitter-Metcon-Relay“ – eine Staffelaufgabe mit einem Potpourri an Teildisziplinen.

Am Ende erkämpften sich die Nordwalder 290 Punkte, was Rang 93 bedeutete. Für einen Aufstieg reichte das nicht, doch Jeffery zeigte sich schwer begeistert. „Das war ein super Tag, an dem wir eine ganz starke Leistung gebracht haben. Die Mädels und Jungs haben enormen Biss gezeigt. Wir trainieren jetzt weiter hart und sind in der nächsten Saison wieder dabei“, lobte der Coach und schob mit einem Schmunzeln hinterher: „Dass wir den Aufstieg verpasst haben, ist nicht schlimm. Wir brauchen ja schließlich noch Ziele für nächstes Jahr.“

Bei der 2. Liga-Premiere starteten Nina Wobbe, Sophia Grummel, Carolin Galonska, Ruth Ceyhan, Fenna Sänger, Muhammed Ceyhan, Michael Münter, Tim Markmann und Kai Jeffery für die Nordwalder.