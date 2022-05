Gegner hat sich vehement gewehrt

Nach sieben Siegen in Folge hat es jetzt auch den FC Nordwalde erwischt. Die Mannschaft, die sowohl den TuS Laer als auch den FCE Rheine II geschlagen hat, verliert mit dem knappsten aller Ergebnisse gegen Eintracht Rodde, das mit nunmehr 22 Zählern auf dem drittletzten Tabellenplatz steht und wieder Anschluss an den SC Altenrheine II (23) und Germania Horstmar (24) gefunden hat.

80 Minuten hatte die Elf von Trainer André Wöstemeyer Zeit, um das 0:1 durch Dominik Stänner in der zehnten Minute wieder auszugleichen – doch daraus wurde nichts.

„Es lag nicht an der Einstellung, und ich mache den Jungs auch keinen Vorwurf. Aber wir haben einfach nicht das Tor getroffen“, musste sich Wöstemeyer am Rand mehr als nur einmal die Haare raufen. „Wir hatten ein Torschussverhältnis von 25:3, wenn nicht noch mehr. Aber Rodde hat sich mit Mann und Maus gewehrt und alles dagegen geschmissen, was sie hatten. In der zweiten Halbzeit sind einige Bälle sogar noch auf der Linie geklärt worden“, berichtete der Nordwalder Trainer von der Begegnung.

Dass die Rodder kämpfen würden, war zu erwarten. Für sie ging es um den Klassenerhalt. Das frühe Tor durch Stänner, ein Konter, wie Wöstemeyer berichtete, spielte den Gästen dabei natürlich in die Karten, sodass die Mühe und Arbeit der Rodder belohnt wurde.