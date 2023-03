Herzschlagfinale in der Wichernhalle

Wieder einmal war ein Handballspiel in der Wichernhalle nichts für schwache Nerven. Nach hartem Kampf erzwang der SC Nordwalde am Sonntagabend in der Münsterlandliga gegen ASV Senden II ein 29:29 (14:15)-Unentschieden.

Vorsprung

In der ersten Halbzeit lag der Gastgeber lange Zeit mit bis zu drei Toren vorne (4:1, 6:3, 7:4, 8:5, 9:6 und 10:7). Doch in der zweiten Viertelstunde der ersten Spielhälfte erwischte der SCN eine Schwächephase. Senden glich nicht nur aus, sondern ging sogar zum ersten Mal in Führung (12:11, 24.). Mit einem knappen Rückstand für Nordwalde (14:15) ging es in die Kabine.

Rückstand

Anfangs der zweiten Spielhälfte musste der SCN einen Rückstand hinterherlaufen. 24:20 für die Gäste lautete der Zwischenstand (43.). Es sah so aus, als ob das Team von Sendens Coach Alexander Seitz den zwei Punkten näher wäre als die Mannschaft von Thomas Brügge. Aber der SC Nordwalde steigerte sich enorm und biss sich wieder in die Partie zurück. Jetzt zeigte Sendens Reserve Schwächen im Abschluss. Das Heimteam pirschte sich wieder heran. Fin Ratert sorgte in der 50. Minute für den 25:25-Ausgleich. Acht Minuten später gelang Marten Erker mal wieder eine SCN-Führung. (28:27, 58.). 19 Sekunden vor dem Ende warf Marius Cohausz das 29:28, und seine Teamkameraden durften bereits von einem unerwarteten Heimsieg träumen. Aber ein berechtigter und verwandelter Siebenmeter der Sendener sorgte für den 29:29-Endstand

Trainerstimme

„Ich hätte vor dem Spiel für einen Punkt sofort unterschrieben. Aber wir hätten tatsächlich auch gewinnen können“, resümierte Brügge.

Tore: Cohausz (7), Erker (6), Ratert (5), Hülskötter (2), Büchter (2/2), Altenburger, Averbeck, Burkert und Rathmann (je 1).