Jetzt kann der TC Unna nach Nordwalde kommen

Die Herren 60 des TC Nordwalde haben sich in der Westfalenliga in eine prima Ausgangsposition gebracht. Mit einem 7:2-Sieg über den TC Castrop stellten sie die Weichen für das Spitzenspiel gegen Unna. Das dürfte alles andere als eine leichte Aufgabe werden.

Auch in der vorletzten Begegnung der Saison haben die Herren 60 des Tennisclubs Nordwalde einen ungefährdeten Erfolg eingefahren. Sie gewannen ihr Heimspiel in der Westfalenliga gegen den TC BW Castrop mit 7:2.

Damit geht es im letzten Gruppenspiel gegen den TC Unna im direkten Vergleich um den Gruppensieg und damit um die Qualifikation für das anschließende Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Regionalliga, die höchste deutsche Spielklasse bei den Herren 60.

Gegen den bereits aus vielen Begegnungen bekannten Gast aus Castrop lief es von Beginn an ganz im Sinne der Nordwalder. Mit Ausnahme des Matches von Thomas Profazi gab es nur klare Zweisatz-Erfolge zu verzeichnen. Somit siegten die Nordwalder mit folgenden Ergebnissen in den Einzeln und lagen damit uneinholbar mit 5:0 in Front: Wilfried Bücker 6:4, 6:1, Norbert Markmann 6:2, 6:3; Andreas Kleinmann 6:0, 6:1; Vito Rogoznica 6:1, 6:4 und Udo Farwick 6:0, 6:0.

Lediglich Thomas Profazi konnte trotz starker Gegenwehr nach verlorenem erstem Satz im zweiten Durchgang sechs Satzbälle nicht zum Satzausgleich nutzen und musste mit 2:6 und 6:7 in die einzige Einzelniederlage der Hausherren einwilligen. Die Doppel wurden aus verletzungsbedingten Gründen nicht mehr durchgeführt.

Die nächste entscheidende Begegnung gegen den TC Unna findet erst am 18. Juni (Samstag) statt. Die Nordwalder haben wiederum Heimrecht und erwarten einen ungleich stärkeren Gegner, der als klarer Favorit anzusehen ist. Für die Mannschaft aus Unna, die sich für diese Saison gezielt verstärkt hat, ist der Aufstieg in die Regionalliga das klar erklärte Ziel