Jonas Laukötter bringt Bronze aus Berlin mit

Die „Finals 2022“ in Berlin prägten am vergangenen Wochenende das Sportgeschehen in Deutschland. Mit Jonas Laukötter war in der Hauptstadt auch ein Nordwalder am Start. Der junge Bogenschütze brachte sogar Edelmetall mit nach Hause.

Die Deutsche Meisterschaft im Mixed-Team und Team-Bogenschießen fand jetzt im Rahmen der „Die Finals 2022“ in Berlin am Olympiastadion statt. Dort ließ auch der Nordwalder Jonas Laukötter seine Pfeile auf die 60-Meter-Auflage fliegen.

Laukötter gewann mit seinem Team vom BSC Ibbenbüren in der Klasse „Jugend Recurve männlich“ die Bronzemedaille. Leon Zemella und Jarne Rolf schossen zusammen mit dem Nordwalder.

Das schwüle Wetter brachte die Sportler an ihre Grenzen. Die Jugendlichen mussten am Samstag den ganzen Ta lang über ihr Können unter Beweis stellen. Mit hervorragenden Ergebnissen sicherten sich Laukötter und Co. in der Qualifikationsrunde den zweiten Platz mit insgesamt 1798 Ringen. Im Halbfinale hatten sie einen kurzen Leistungseinbruch und zogen somit ins kleine Finale ein. Dort besiegten sie Erfurt mit 6:0.

In der Einzelqualifizierung erreichte Laukötter mit 611 von 720 möglichen Ringen den fünften Rang in seiner Wettkampfklasse.

Am kommenden Sonntag steht bereits die Landesmeisterschaft des Westfälischen Schützenbundes im Einzel an, die in Bochum ausgetragen wird. Dort gilt es für Jonas Laukötter, die 611 Ringe aus Berlin noch zu überbieten, um seine Chance auf einen Startplatz bei der Deutschen Meisterschaft zu erhöhen. Die nationalen Titelkämpfe stehen für September im Wettkampfkalender.