Jonas Laukötter holt sich Silber

Landesmeisterschaft in Dortmund: Nordwalder in blendender Verfassung

Bei der Landesmeisterschaft im Bogenschießen, die im Landesleistungszentrum in Dortmund stattfand, hat sich der Nordwalder Jonas Laukötter die Silbermedaille gesichert. Laukötter, der für den BSC Ibbenbüren an die Schießlinie geht, lieferte sich ein grandioses Duell mit Jannis Robert. Der Nordwalder startete mit zwei 30er Passen. Da er seine Leistung konstant hoch halten konnte und nur zwei Mal im ersten Durchgang das Gold verfehlte, beendete er diesen mit einem Ergebnis von 281 Ringen. Somit führte Laukötter das Feld in der Klasse Recurve Jugend an. Robert folgte ihm mit zwei Ringen Unterschied. Auch im zweiten Durchgang blieb es spannend: Laukötter lieferte trotz der Spannung konstant hohe Ringzahlen. Er beendete das Turnier mit 561 von 600 möglichen Ringen. Niemand hätte gedacht, dass er sich damit nicht den Titel holen würde, aber Jannis Robert schaffte tatsächlich noch vier Ringe mehr. Anfang März misst sich Jonas Laukötter auf der Olympia-Schießanlage in München mit den besten Schützen aus ganz Deutschland.