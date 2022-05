Keine Probleme in Kaunitz

In der Westfalenliga lassen die Herren 60 des TC Nordwalde momentan keine Zweifel daran aufkommen, dass die Rückkehr in die Regionalliga ein realistisches Ziel ist. Beim TC Kaunitz hatten sie jetzt leichtes Spiel (8:1). Komplizierter droht die Aufgabe am kommenden Samstag zu werden.

TC Nordwalde in de Westfalenliga weiter siegreich

Die Herren 60 des Tennisclubs Nordwalde haben in der Westfalenliga auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen. Beim Abstiegskandidaten TC Kaunitz setzten sie sich mit 8:1 durch.

Mit Ausnahme des Matches von Detti Heinze gab es in den Einzeln nur klare Zweisatz-Erfolge zu verzeichnen. Aber auch Heinze, der noch von seiner überwundenen Corona-Erkrankung gehandicapt war, konnte sich am Ende im Match-Tiebreak durchsetzen.

Somit siegten die Nordwalder mit folgenden Ergebnissen in den Einzeln: Thomas Profazi 6:2, 6:2; Norbert Markmann 6:0, 6:1; Wolfgang Altrogge 6:2, 6:3; An­dreas Kleinmann 6:4, 6:2; Detti Heinze 6:4, 3:6, 12:10 und Udo Farwick 6:1, 6:0.

In den Doppeln schwächelten die Nordwalder dann doch etwas unerwartet in der zweiten Paarung. Während das erste Doppel mit Profazi/Markmann die Partie nach anfänglichen Problemen mit 6:4 und 6:0 im Griff hatte und sich Kleinmann/Vito Rogoznica im dritten Doppel mit 6:3 und 6:2 den Sieg nicht nehmen ließen, mussten Altrogge/Heinze nach unnötigen Fehlern in den Match-Tiebreak. Nach gewonnenem zweiten Satz glaubte die Nordwalder Paarung, dass sie eigentlich gut im Spiel sei. Doch beim Stand von 8:8 schlichen sie wiederum unverständliche Fehlern ein. Mit 4:6, 6:2 und 8:10 setzte es die einzige Niederlage des Tages.

Die nächste Begegnung findet am Samstag (29. Mai) statt. Dann erwarten die Nordwalder ab 13 Uhr den TC BW Castrop. Dabei wird sich herausstellen, ob der TC 21 weiter um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielen kann. Allerdings haben die Nordwalder mit Thomas Kittner, Wolfgang Altrogge, Jürgen Aßmann, Detti Heinze und Michael Wissing fünf Ausfälle zu verzeichnen. Der Einsatz von Wilfried Bücker ist zudem fraglich. Obwohl die TCN-Formation gegen Castrop in den vergangenen Begegnungen meist klar erfolgreich war, dürfte es diesmal aufgrund der Ausfälle spannender zugehen.