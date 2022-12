Kleine sind zu oft zu groß

Der 1. FC Nordwalde hätte deutlich mehr aus der ersten Saisonhälfte rausholen können. Das sieht auch Trainer André Wöstemeyer so. Warum das so ist? Die Blauen haben ein großes Problem mit den Kleinen.

„Durchwachsen. Was soll ich denn auch anderes sagen?“, stellt André Wöstemeyer, Trainer des A-Ligisten 1. FC Nordwalde, seinen Fußballern für den ersten Teil der Saison 2022/23 ein mittelmäßiges Zeugnis aus. Dabei liest sich Rang vier erstmal gar nicht so schlecht, doch die elf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter GW Amisia Rheine lassen die Platzierung des FCN schon wieder in einem eher dunkleren Licht erscheinen.

„Wir haben gegen die vermeintlich Kleinen zu viele Zähler liegen gelassen“, blickt Wöstemeyer auf Niederlagen gegen die Reserven aus Ochtrup und Borghorst zurück. Paradebeispiel für den „Goliath-Komplex“ war das letzte Spiel in diesem Jahr: ein 3:4 bei SuS Neuenkirchen III nach einer 2:1-Pausenführung. „Da spielen teilweise Unkonzentriertheiten eine Rolle, die gegen die Mannschaften von oben nicht zu sehen sind. Und dann fehlt ab und an auch der nötige Biss“, kritisiert der 44-jährige Übungsleiter, der seinen Posten bei den Blauen im kommenden Sommer räumt. „Mit Überheblichkeiten hat das meiner Meinung nach allerdings nichts zu tun. Die Jungs sind alle echt geerdet.“

Als „überragend“ stuft Wöstemeyer den Zusammenhalt im Team ein, was für ihn einer der Pluspunkte in den ersten Monaten der Saison war. Zudem zeigt sich der Emsdettener sehr angetan von der Entwicklung der jungen Leute. „Jan Stegemann, Philipp Scholthaus oder Luca Mocciaro haben den Sprung aus der A-Jugend super geschafft. Die gehören bei uns zum Stammpersonal“, lobt Wöstemeyer.

Den besten Akteur der Halbserie gäbe es in seinen Augen nicht, will der FCN-Coach niemanden in das Scheinwerferlicht rücken. Das macht Robin Lenger schon selbst für sich: Die Nummer zehn der Nordwalder ist ein echter Allrounder im Mittelfeld, der bullig in den Zweikämpfen agiert, aber auch ein sehr feines Füßchen mitbringt. Mit neun Toren in 13 Spielen ist er der Topscorer im Team. „Robin geht echt voran, dabei ist er auch erst in seinem vierten Seniorenjahr“, klopft André Wöstemeyer seinem Schützling auf die Schulter.

Der Zug nach ganz oben scheint angesichts von elf Zählern Rückstand fast schon abgefahren zu sein, aber so ganz lässt der Übungsleiter das Gefährt noch nicht aus dem Bahnhof: „In der A-Liga weißt Du nie, was passiert. Da ist alles möglich. Das war vergangene Saison beim TuS Laer doch auch so. Die sind als Spitzenreiter in die Rückrunde gegangen, aber dann lief nicht mehr viel.“

Später als die Konkurrenz – nämlich erst am 12. Januar – bitten Wöstemeyer und sein gleichberechtigter Mitcoach Guido Kellermann ihre Mannschaft zur Vorbereitung. „Ich bin kein Freund davon, die Vorbereitung in die Länge zu ziehen. Drei Wochen konzentrierte Arbeit müssen reichen“, argumentiert Wöstemeyer. In diesem Rahmen stehen zwei Partien an: Am 21. Januar wird bei Cheruskia Laggenbeck getestet, acht Tage später beim SV Mesum II.