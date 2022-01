Lenger-Doppelpack reicht dem 1. FC Nordwalde nicht

Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr hat der 1. FC Nordwalde verloren. Bei den Sportfreunden Gellendorf setzte es für die stark ersatzgeschwächt angetretene Elf von Trainer André Wöstemeyer eine 2:3 (1:1)-Niederlage.

„Bei uns haben heute sechs, sieben Jungs gefehlt – alles Kanonen“, warf Wöstemeyer ein Blick auf die lange Ausfallliste. „Aber die, die im Einsatz waren, haben es ganz ordentlich gemacht.“

So entwickelte sich ein verteiltes Spiel, in dem die Hausherren nach einem Freistoß in Führung gingen. Den ersten Ball knallte Kapitän Marcel Bernhardt noch in die Mauer, den Abpraller jedoch mit Vollspann in die lange Ecke (18.). Auch das 1:1 resultierte aus einem Standard: Julian Schoo löffelte die Kugel in den Strafraum, wo Robin Lenger mit dem Kopf schneller am Ball war als SFG-Keeper Florian Wienkamp mit den Fäusten (27.).

Chancen gab es auf beiden Seiten, weshalb Wöstemeyer rekapitulierte: „Das Match hätte sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ausgehen können.“

Am Ende strahlten die Gellendorfer Gesichter. Cedrik Barbosa schoss das 2:1 für das Heimteam (85.), das Lenger mit einem verwandelten Elfmeter – Nicolas Mocciaro war gefoult worden – konterte (87.). „Das war nicht unbedingt ein Strafstoß, aber beim Stand von 1:1 hätten wir zwingend einen bekommen müssen. Aber nun gut, so ist das eben“, fügte sich der Nordwalder Coach der Pfeife des Unparteiischen.

In der 89. Minute landeten die Sportfreunde den entscheidenden Treffer. Nach einer Flanke war Jan-Eik Frieling zur Stelle und erzielte das 3:2.

„Die blöde Murmel wollte einfach nicht oft genug in das gegnerische Tor. Dabei hatten wir eigentlich genug Chancen“, erinnerte Wöstemeyer an gefährliche Szenen von Schoo, Lenger, Kristian Schemmann und Daniel Lepping. „Schade, mit einem Sieg hätten wir den Kontakt zur Spitze wieder aufgenommen.“