Mehr Meldungen als im Vorjahr

Rundum zufriedene Gesichter bei den Northwood Runners: Mit 640 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der 2. Auflage ihres Laufspektakels konnte der Verein das Premierenergebnis aus dem Vorjahr noch verbessern.

„Besonders hat uns die starke Resonanz bei den jungen Läuferinnen und Läufern begeistert. Vor allem die vielen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der KvG-Gesamtschule gaben mit ihren einheitlichen Trikots ein tolles Bild ab“, freute sich Thomas Diepenbrock, Vorsitzender der Northwood Runners, über die vielen Meldungen beim Bambinilauf und den Schülerläufen über die ein und zwei Kilometer, die tatsächlich die Hälfte aller Teilnehmenden ausmachten.

Auch sportlich lief es bei den Läuferinnen und Läufern aus Nordwalde, die über die fünf und zehn Kilometer lange Laufstrecke sowie beim Halbmarathon (21,1 Kilometer) an den Start gingen gar nicht schlecht. Allerdings gewann bei den Männern den Fünf-Kilometer-Jedermannlauf Ludger Schröer (18:38 Minuten, LG Deiringsen), der kurz vor dem Ziel die starke erste Frau Anna Kamp (18:41) vom TV Mettingen noch überholen konnte. „Das ist für mich der erste Wettkampf nach einer Laufpause gewesen. Die Anna habe ich trotzdem rund 300 Meter vor dem Ziel noch überholen können“, wollte der Soester die Mettingerin unbedingt noch hinter sich lassen. Dritte wurde Mahmoud Aljanabi (19:16 min.), der für die Kardinal-von-Galen Gesamtschule an den Start gegangen war.

Über die zehn Kilometer war Lokalmatador Tobias Löbbert (SC Nordwalde) in 37:34 Minuten nicht zuschlagen. Dahinter reihte sich der ebenfalls aus Nordwalde kommende Maurice Backschat (38:04) ein. „Maurice hat mich die ganze Zeit gezogen. 400 Meter vor dem Ziel habe ich ihn dann eingeholt. Es ist vorteilhaft, wenn man sich ransaugen kann“, meinte Tobias Löbbert. „Ich musste einmal kurz anhalten, weil ich mich nicht so wohl fühlte“, hob der Zweitplatzierte hervor. „Ich bin hier eigentlich nur mitgelaufen, weil man mir eine Bratwurst versprochen hat“, unterstrich die erstplatzierte Frau Hannah Arlom (40:50, LG Emsdetten), die vor einer Woche noch auf der Triathlon-Mitteldistanz auf Mallorca Zwölfte bei den Frauen wurde. Den Abschluss des 2. Laufspektakels bildeten die Halbmarathonis. 55 Läuferinnen und Läufer hatten für die 21,1 Kilometer lange Strecke gemeldet. Am Ende bewältigten 50 von ihnen die strapaziösen zwei Runden durch die Kirchbauerschaft.

Schnellster Mann war Mark Saathof aus Enschede in 1:17:16 Stunden. Dahinter folgte ihm Marco Werners (1:18:48) aus Saerbeck. Beste Frau wurde Mia Beckonert vom SC Nordwalde, die für den Halbmarathon 1:52:52 Stunden benötigte.

„Die erste Runde war noch einfach. Aber die zweite war schon ziemlich happig“, schilderte Saathof, der noch bis Kilometer sechs mit Marco Wermers zusammenlief und sich dann absetzen konnte. „Ich habe eine Laufveranstaltung gesucht, an der auch mein kleiner Sohn Maurice teilnehmen konnte. Deswegen bin ich nach Nordwalde gekommen“, lobte Marco Wermers das vielseitige „Laufspektakel“ der Northwood Runners, dessen Vorsitzender, Thomas Diepenbrock, sehr zufrieden mit dem Ablauf des Events war: „Es hat alles super geklappt. Die Streckenbetreuung war noch besser als im vergangenen Jahr, weil sich dieses Mal im Gegensatz zur Premiere keiner verlaufen hat.“

Für den guten Zweck war Feuerwehrmann Steffen Heidelberger aus Nordwalde am Start über die fünf Kilometer. Knapp 36 Minuten benötigte Heidelberger, der in voller Montur für Spenden für die „Sanitäter vor Ort“ und für die Aktion „Laufen gegen den Krebs“ mitlief, für die Strecke.

