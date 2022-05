Michi Dömers Goldköpfchen sorgt für Nordwaldes Sieg

Der 1. FC Nordwalde bleibt ein Kandidat für den Aufstieg in die Bezirksliga. Am Freitagabend besiegten die Blauen vor eigenem Publikum die Sportfreunde Gellendorf mit 1:0 (0:0). Beide Mannschaften kämpften dabei nicht nur gegeneinander, sondern auch mit unwillkommenen Störenfried.

Der Aufstiegstraum des 1. FCN lebt weiter. Am Freitagabend gewannen die Nordwalder ihr Heimspiel gegen die SF Gellendorf mit 1:0 (0:0). Das Goldene Tor köpfte Michael Dömer in der 64. Minute.

In der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer harte Kost serviert. Das lag aber weniger an den 22 Akteuren als an dem böigen Wind, der beinahe jeden Spielfluss zunichte machte. „Die Jungs auf beiden Seiten hatten große Probleme, die Flugbahnen des Balles zu berechnen“, nahm FCN-Trainer André Wöstemeyer die Kicker in Schutz. So verloren sich gerade einmal drei Chancen auf dem Spickzettel des Übungsleiters: Gellendorfs Cedrik Barbosa zog aus halbrechter Position am langen Pfosten vorbei (27.), zudem probierten es die Nordwalder Dömer (43.) und Robin Lenger (45.) mit Schüssen von außerhalb des Strafraums.

Mit einem Knaller, der an die Gellendorfer Latte flog (49.), versprach Daniel Lepping eine um ein paar Tacken bessere zweite Hälfte. Auf der Gegenseite ließ Nils Holthaus frei vor Keeper Sascha Woestmann die mögliche Führung der Gäste aus.

Die einzige Szene, nach der Schiedsrichter Jan Lohmann auf den Mittelpunkt zeigen sollte, ereignete sich in Minute 65: Die SFG-Hintermannschaft bekam zwei hohe Bälle nicht richtig geklärt, was die Situation irgendwie unübersichtlich machte. Michi Dömer behielt allerdings den Überblick und nickte das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Linie.

Bernd Grenzer, Julian Schoo und Nico van Essen hätten mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss das 2:0 nachlegen können. Hinten standen die Hausherren sicher, sodass am Ende die Punkte 68, 69 und 70 bejubelt werden durften.

„Fußballerisch war das nicht das Gelbe vom Ei, aber danach fragt am Montag keiner mehr nach“, putzte sich ein glücklicher Wöstemeyer den Mund ab.