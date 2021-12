Nicolas Mocciaro kann endlich loslegen

Am Sonntag verabschieden sich die Nordwalder A-Liga-Fußballer mit dem Heimspiel gegen den FSV Ochtrup in die Winterpause. Zuletzt lief es für den FCN richtig charmant. Seinen Anteil daran hatte ein Kicker, der über eine ganz maue Tennis-Rückhand verfügt.

Kreisliga A-Portrait: Nordwalder bringen sich in Position

Nicolas Mocciaro (r.) liefert in dieser Saison nahezu konstant gute Leistungen ab. Mit acht Treffern führt der schnelle Stürmer die interne Torschützenliste beim 1. FC Nordwalde an.

Mit fünf Siegen in Serie haben sich die A-Liga-Fußballer des 1. FC Nordwalde wieder in Position gebracht. Als Tabellenvierter – sechs Punkte hinter Primus TuS Laer – ist es durchaus berechtigt, Ansprüche auf den Titel zu stellen. „Der ist für uns kein Muss, aber warum sollen wir uns nicht was vornehmen?“, findet Nicolas Mocciaro.