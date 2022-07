Norbert Markmann lässt im Finale kein Kopfkino zu

Norbert Markmann hat bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften in Warendorf den Titel bei den Herren 60 geholt. Im Finale führte der Mann vom Westfalenligisten TC Nordwalde schon deutlich, als es plötzlich noch mal eng zu werden drohte. Erinnerungen an das Vorjahr kamen auf, doch in der kritischen Phase blieb Markmann stabil.

Norbert Markmann präsentierte sich bei den Bezirksmeisterschaften in Warendorf in einer sehr guten Verfassung. Der Nordwalder entschied die Herren 60-Konkurrenz für sich.

Der TC Nordwalde ist der Verein, der bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften ein Abo auf den Titelgewinn in der Altersklasse Herren 60 hat. So war es auch diesmal, als auf der Anlage des TV Warendorf Norbert Markmann das Turnier für sich entschied.

An Position drei gesetzt hatte der Nordwalder in der ersten Runde ein Freilos, bevor es gegen Uwe Steinacker (Grün-Gold Gronau) um Punkte, Spiele und Sätze ging. Mit 6:2 und 6:2 zog Markmann glatt in die Runde der letzten Vier ein. Dort wartete Dieter Bückmann vom TC St. Mauritz auf den Rechtshänder. Beide kennen sich seit Jahren und wussten daher über die Stärken und Schwächen des anderen bescheid. Entsprechend ausgeglichen gestaltete sich das Match, das der für seinen guten Aufschlag bekannte Markmann mit zwei Mal 6:4 gewann.

Im Endspiel wartete der Überraschungsfinalist Ernst Mackel (TC 66 Wolbeck), der im anderen Halbfinale den topgesetzten Gronauer Friedrich Sievert ausgeschaltet hatte (3:6, 6:3 und 10:4). „Mackel ist laufstark und streut gerne Stopps ein. Eher unorthodox, aber darauf habe ich mich eingestellt“, ging Norbert Markmann mit der passenden Taktik und der nötigen Schärfe in den Schlägen in die Partie.

„Es lief auch zunächst richtig gut. Mein Aufschlag kam durch, und ich lag mit 6:2, 4:1 und 40:0 vorne“, rekapitulierte der TCN-Akteur. „Doch dann hat mein Gegner richtig gut Schläge rausgeholt und zum 4:4 ausgeglichen.“

Irgendwie fühlte sich Markmann an das Vorjahr erinnert, als er bei nahezu identischer Führung im Finale am Ende noch seinem Mannschaftskollegen An­dreas Kleinmann zu Sieg gratulieren musste. Doch Markmann schaltete das Kopfkino ab, sammelte seine Kräfte und behauptete sich im zweiten Durchgang mit 6:4. Somit war der Bezirksmeister-Titel unter Dach und Fach. „Nach Warendorf kannst Du immer sehr gut fahren. Das ist ein klasse ausgerichtetes Turnier“, bilanzierte der neue Bezirksmeister, der gerne mal den Rückhand-Slice die Linie entlang als taktische Waffe einstreut.

Markmanns Fokus liegt nun auf dem 13. August (Samstag). Dann wird in einem Aufstiegsspiel beim TC RW Stiepel entschieden, ob den Nordwaldern die direkte Rückkehr in die Regionalliga gelingt. Die Regionalliga ist die höchste deutsche Spielklasse bei den Herren 60. „Schade, dass wir auswärts antreten müssen“, bedauert Markmann. Aber auf fremden Courts scheint er sich auch wohl zu fühlen. Das bestätigte der 65-Jährige ja jetzt in Warendorf.