Nordwalde bestraft sich selbst

Einen Fehlstart legte die A-Jugend des 1. FC Nordwalde in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga hin. Bei Arminia Ibbenbüren setzte es eine 0:2-Niederlage. Die war überflüssig, denn die Gäste stellten das bessere Team. Schon am Sonntag steht die nächste Partie für die Elf von Trainer Gero Mocciaro auf dem Plan.

Die A-Jugend-Fußballer des 1. FC Nordwalde absolvierten am Mittwoch ihr erstes Aufstiegsrundenspiel zur Bezirksliga bei der DJK Arminia Ibbenbüren. Sie verloren die Partie nach Toren von Jannis Brockfeld und Mathis Keller mit 0:2.

Die Nordwalder kamen in der sechsten Minute zu ihrer ersten Chance, als sie über die linke Seite umschalteten und Nico Töns in die Mitte quer legte, aber ein Arminia-Verteidiger in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Timo Witt klärte. Später kam Töns nach einer Hereingabe von Luca Mocciaro aus fünf Metern frei zum Schuss, doch der Ball flog wieder nicht in das Tor.

Danach passierte nicht viel, bis Witt in der 38. Minute nach einer Flanke von Jost Bertling die Kugel verpasste. In der 44. Minute kam Bertling selber nach einer Ecke von Mocciaro zum Abschluss, jedoch war er so überrascht, dass er den Ball aus fünf Metern über die Latte haute.

Die Ibbenbürener versuchten in der Regel, ihren Stürmer David Emanuel Praetorius anzuspielen, der das Leder abschirmen sollte. Gelegenheiten ergaben sich daraus aber kaum, und so ging die Arminia mit einem eher glücklichen 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit kam der FCN laut Coach Gero Mocciaro „mit richtig viel Elan raus“, allerdings ließen seine Akteure in der 47. Minute gleich zwei Chancen aus: Erst verpasste Töns, dann traf Luca Mocciaro das Runde nicht richtig.

Die Quittung für die schwache Chancenverwertung bekamen die Blauen wenig später, denn die Ibbenbürener gingen durch eine Bogenlampe von Brockfeld mit 1:0 in Führung (50.). Die Gäste wollten im Anschluss richtig Gas geben, jedoch wurden sie direkt von einem Konter überrumpelt. Jenen schloss Keller nach Pass von der linken Seite zum 2:0 ab (53.).

In Folge blieb das Auswärtsteam zwar überlegen, aber konnte nicht mehr verkürzen. Ibbenbüren setzte nur noch durch Konter Nadelstiche.

Alles in allem sei es ein super Auswärtsspiel gewesen und eine starke Leistung im Kollektiv, auf die gebaut werden könne, so Gero Mocciaro. Am Sonntag empfängt der Nordwalder Nachwuchs im zweiten Aufstiegsspiel den FSC Rheda. Anstoß ist voraussichtlich um 11 Uhr im Sparkassenstadion.