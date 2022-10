Nordwalder etwas zu schläfrig

Keine Punkte gab es am Samstagabend für den SC Nordwalde. Bei Sparta Münster setzte es eine 27:28 (15:13)-Niederlage. Der Grund für das enttäuschende Abschneiden lag für Trainer Thomas Brügge auf der Hand.

Eine unnötige Niederlage kassierten die Handballer des SC Nordwald in der Münsterlandliga bei Sparta Münster. Mit 27:28 (15:13) musste sich das Team von Trainer Thomas Brügge geschlagen geben. Dessen Ursachenforschung fiel kurz und knackig aus: „Wir waren jeweils in den ersten zehn Minuten beider Halbzeiten nicht richtig da. Das hat am Ende den Ausschlag gegeben.“

Nach sieben Minuten lagen die Gäste mit 1:6 hinten, was Brügge dazu veranlasste, neues Personal auf die Platte zu schicken. Das zahlte sich aus, und fortan wirkten die Nordwalder vorne wie hinten frischer. Sieben Treffer in Serie von der 16. bis zur 24. Minute brachten den SCN mit 13:10 vorne, wobei vor allem Hendrik Elshoff überzeugte.

„In der Kabine hatten wir uns vorgenommen, genau so weiterzumachen, doch das hat überhaupt nicht geklappt. Auf einmal hatte der Gegner wieder das Kommando“, ärgerte sich Brügge über den Leistungseinbruch. Seine Sieben kämpfte sich zwar wieder heran (23:25, Fin Ratert), aber auf der Zielgeraden setzte sich Sparta auf 28:24 ab, was die Nordwalder nicht mehr kontern konnten. „Schade, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen“, so Brügge.