Nordwalder kündigen Vollgas beim Neuling FSV an

Die Reserve des FSV Ochtrup akklimatisiert sich langsam aber sich im Kreisoberhaus. Dazu trägt auch ein Spieler bei, der viel Potenzial mitbringt. André Wöstemeyer ist sich bewusst, dass die Partie am Sonntag kein Spaziergang wird. Darauf hat der Nordwalder Trainer seine Elf vorsichtshalber schon mal in der vergangenen Woche eingestellt.

Am vergangenen Spieltag besiegte der 1. FC Nordwalde die erste Mannschaft des FSV Ochtrup, am Sonntag wird die Elf von Trainer André Wöstemeyer bei der Reserve des FSV vorstellig. Der Logik der Kräfteverhältnisse nach könnte das ein Selbstläufer für die Gäste werden. Eine These, die „Wöste“ steil gehen lässt: „Das trifft absolut nicht zu. In der A-Liga musst Du gegen jede Mannschaft Vollgas geben, und damit sind wir diese Woche im Training schon mal angefangen.“

Die Intensität war so hoch, dass sich Felix Hols verletzt hat und für Sonntag keine Option ist. Gleiches gilt für den angeschlagenen Marko Rohlmann und die beiden urlaubenden Dennis Heinze und Sascha Woestmann. „Wir haben jetzt die Situation, dass Plätze in der Startelf neu zu vergeben sind. Das ist die Chance für die Jungs, die zuletzt etwas hinten dran gestanden haben“, heizt Wöstemeyer den internen Konkurrenzkampf an.

Nach einem Viertel der Saison traut sich Ochtrups Spielertrainer Tim Niehues ein Zwischenfazit zu. „Ich denke, wir sind mittlerweile in der A-Liga angekommen. Wir haben uns dem Tempo angepasst und laufen nicht mehr so blauäugig und ohne Absicherung nach vorne“, findet der Polizeibeamte, der mit vier Toren zusammen mit Sakaria Omeirat der erfolgreichste Torschütze beim Aufsteiger ist. „Sakaria bringt viel Potenzial mit. Das ist in meinen Augen ein Perspektivspieler, der über kurz oder lang in die erste Mannschaft aufrücken wird“, lobt Niehues den 23-jährigen Angreifer.

Nordwalde, daraus macht Niehues keinen Hehl, sei der klare Favorit. Aber er traue seiner Truppe durchaus zu, für eine Überraschung infrage zu kommen. Dafür müsse jedoch eines verbessert werden: die Chancenauswertung.