Nordwalder machen keine halben Sachen

Nordwalde

Der 1. FC Nordwalde kann keine Unentschieden. Diesen Eindruck vermittelte das Team von Trainer André Wöstemeyer in der Hinrunde angesichts von zehn Siegen und fünf Niederlagen. Die Meisterschaft ist zwar in die Ferne gerückt, doch das lässt den Coach nicht Verzweifeln. Er will jetzt an den kleinen Stellschrauben drehen.

Von Marc Brenzel