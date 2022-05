Nordwalder Nachwuchs legt vor

Wer U-19-Kreismeister wird, das wird in dieser Saison in zwei Finalspielen ermittelt. Das erste gewann der Nachwuchs des 1. FC Nordwalde bei Emsdetten 05 verdient mit 2:0 (1:0). Für Trainer Gero Mocciaro ist deshalb noch lange nichts entschieden. Er prophezeit für das Rückspiel am kommenden Samstag einen ganz heißen Tanz.

Beide Formationen hatten sich in ihren jeweiligen Staffeln den Titel geholt, die von Gero Mocciaro trainierten Nordwalder blieben dabei sogar ohne Verlustpunkt.

Mit viel Selbstvertrauen gingen die Gäste die Aufgabe an. Die schnelle Führung ließ nicht lange auf sich warten: Timo Witt setzte sich über die rechte Seite durch und flankte in die Mitte, wo Luca Mocciaro entgegen der Laufrichtrung des Keepers vollstreckte (4.).

Die Emsdettener fanden keine Mittel gegen die kompakte FCN-Defensive. „Wir haben für meine Begriffe sogar etwas zu tief verteidigt. Aber gut, wenn Du bei den spielstarken 05ern, die zuhause noch keinen Punkte abgegeben hatten, gewinnst, dann will ich dazu auch nichts mehr sagen“, so Mocciaro.

Auch nach dem Wiederanpfiff blieben die Gäste das spielbestimmende Team. In der 59. Minute wurde Luca Voß im Strafraum gefoult, was Schiedsrichter Werner Monser mit einem Strafstoß ahndete. Den verwandelte Philip Scholthaus zum 2:0. Der Nordwalder Nachwuchs besaß durchaus noch Gelegenheiten, seinen Vorsprung auszubauen. Letztlich blieb es aber beim 2:0, was eine gute Basis für das Rückspiel am kommenden Samstag (Anstoß: 15 Uhr) ist.

„Entschieden ist noch nichts. Wir haben, wenn man so will, erst Halbzeit. Die Emsdettener werden sich mit ein, zwei Jungs verstärken, die im Hinspiel gefehlt hatten. Das wird ein heißer Tanz“, prophezeit Mocciaro.

Die Auswärtstorregel – auf dem Stand ist der FCN-Coach – nimmt keine Rolle ein. Sollten die Jutestädter den Rückstand aus dem Hinspiel egalisieren, würde es direkt ein Elfmeterschießen geben. Der Sieger qualifiziert sich für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga.