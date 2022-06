Nordwalder Nachwuchs verspielt 2:0-Führung

Am Sonntag trug der 1. FC Nordwalde sein zweites Aufstiegsrundenmatch zur A-Jugend-Bezirksliga gegen den FSC Rheda aus. Trotz einer 2:0-Führung verloren die Hausherren das Spiel mit 2:3.

Der Nordwalder Nachwuchs begann druckvoll. Erst verpasste Timo Witt nach Flanke von Luca Voß das mögliche 1:0. Dann gingen die Gastgeber in der neunten Minute in Führung: Jost Bertling hatte am ersten Pfosten eine Ecke von Voß in die Maschen geköpft.

In der 29. Minute kam Rheda das erste Mal gefährlich vor das Tor, als Justus Kappel-Sudbrock aus fünf Metern nach einer Ecke köpfte, doch FCN-Schlussmann Paulin Larssen hielt überragend. Im direkten Gegenzug nahm Luca Mocciaro einen langen Pass auf und lupfte den Ball über FSC-Torwart Lukas Nottbrock – 2:0.

Kurz vor der Pause war Bertling nach einem Konter frei durch, doch als er auf Witt rüber legen wollte, konnte die Rheda-Deckung die Situation gerade noch klären.

Nach einem Doppelwechsel in der Pause kam die Mannschaft aus dem Kreis Gütersloh richtig gut in die zweite Halbzeit. In der 47. Minute legte Noah Masuch in die Mitte, und Raul Antonio Siladjev vollendete den Spielzug – 1:2.

Die Gäste übernahmen in der Folge das Kommando. Sie holten immer wieder Freistöße heraus, und so kam es auch, dass die Tore zwei und drei nach Standards fielen. Malte Holtmann schloss jeweils nach Flanke von Lukas Mazalak ab (57./64.).

Der 1. FC Nordwalde hatte nicht mehr viel entgegen zu setzen. Rheda ließ das Spielgerät in seinen Reihen laufen, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Die Partie gewann zunehmend an Härte und wurde immer hektischer. So erhielten in der 86. Minute gleich drei Akteure – Nordwaldes Jan Stegemann sowie die beiden Rheda-Kicker Holtmann und Valdrin Shabani – eine Zeitstrafe. In der fünften Minute der Nachspielzeit sah Doppeltorschütze Holtmann nach einer Tätlichkeit sogar die Rote Karte. Letztlich blieb es beim 3:2 für den FSC.

„Nach einer starken ersten Halbzeit haben wir viel zu schnell die Gegentore bekommen. Zur Pause hätten wir deutlicher führen können. Das ist schade, dennoch haben wir eine super Saison gespielt“, resümierte Trainer Gero Mocciaro.

Am Sonntag (19. Juni) findet die letzte Partie der Relegationsrunde bei RW Ahlen II statt.