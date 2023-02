Nordwalder New Kids machen Musik

Nordwalde

Die sehr gute Jugendarbeit beim 1. FC Nordwalde trägt Früchte. Mit Jan Stegemann, Philip Scholthaus und Luca Mocciaro machen drei „New Kids on the Block“ gerade richtig Musik beim A-Ligisten. Und der nächste Schwung an Talenten steht schon in der Warteschleife. Bei aller Freude darüber: Bereits am Donnerstag wartet der nächste hammerharte Gegner.