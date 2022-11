Nordwalder Sieg im Lokalderby

Der SC Nordwalde hat der Derby in der Münsterlandliga gegen den TV Emsdetten III mit 32:24 (13:8) für sich entschieden. Mit nunmehr 11:7 Zählern reiht sich der SCN auf Rang sechs ein. Das liest sich charmant, doch ändert nichts an dem Saisonziel der Mannschaft von Trainer Thomas Brügge.

Felix Rathmann trug sich gegen den TV Emsdetten III drei Mal in die Torschützenliste ein.

In der Münsterlandliga spielen die Nordwalder Handballer bislang eine mehr als passable Saison. Am Sonntagabend punktete das Team von Trainer Thomas Brügge auch im Heimspiel gegen den TV Emsdetten III doppelt. Mit 32:24 (13:8) entschied der SCN das Derby für sich.

Nach einem ausgeglichenen Start (5:5, 14.) übernahmen die Hausherren immer mehr das Kommando. Sven Hülskötter und Fin Ratert per Doppelpack trafen zum 8:5 (22.). Die Abwehr stand stabil, was Trainer Thomas Brügge sehr ansprach.

Kurz nach dem Wiederbeginn kassierte ein Emsdettener die Rote Karte. Da die Jutestädter eh schon mit einem schmalen Kader angereist waren, kamen sie im Verlauf des zweiten Abschnitts immer mehr in konditionelle Probleme. Das hatte leichte Nordwalder Ballgewinne zur Konsequenz, die die Hausherren in einfache Tore ummünzten. Bereits in der 36. Minute hatte Tobias Liesenkötter mit seinem Treffer zum 17:10 für eine Art Vorentscheidung gesorgt.

Das tat dem Auftritt der Hausherren nicht unbedingt gut, denn zwischenzeitlich ließen es die Hausherren an der letzten Konzentration im Angriff vermissen. Seine Unzufriedenheit darüber drückte Brügge deutlich aus, was seine Mannen animierte, wieder mehr zu investieren. Über 27:19 (Ratert, 54.) und 30:22 (58., Tom Eilers) steuerte der SCN dem 32:24-Erfolg entgegen. Für den Schlusspunkt zeigte Noah Dornbusch verantwortlich.

Mit 11:7 Punkten belegen die Nordwalder Platz sechs. „Damit sind wir echt zufrieden“, kommentierte Seniorenwart Sven Büchter, der jedoch klarstellte: „Für uns geht es weiterhin nur um den Klassenerhalt. Die Zähler, die wir bislang geholt haben, sind alles Zähler gegen den Abstieg. In den drei vor Weihnachten noch ausstehenden Partien gegen Sendenhorst, Hiltrup und Senden wollen wir noch mitnehmen, was wir können.“

Tore: Elshoff (7), Hülskötter, Ratert (beide 4), Dornbusch (4/1), Büchter (3), Eilers, Rathmann, Liesenkötter (je 3), Cohausz, Averbeck, Beckhoff und Altenburger (je 1).