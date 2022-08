Nordwalder sind Westfalenmeister

Eigentlich hätten die Herren 60 des TC Nordwalde am Samstag zum Finale in der Westfalenliga antreten müssen, doch der gastgebende TC RW Stiepel verzichtete auf eine Austragung der Partie. Somit stehen die Nordwalder als direkter Wiederaufsteiger in die Regionalliga fest. Ob sie da aber antreten, muss noch mal besprochen werden.

Die Herren 60 des TC Nordwalde sind neuer Westfalenmeister. Eigentlich war für den kommenden Samstag das Endspiel der beiden Westfalenliga-Staffelsieger beim TC RW Stiepel angesetzt, doch die Hausherren verzichten auf eine Austragung. Natürlich sei es schade, nicht spielen zu können, aber den Titelgewinn werde man trotzdem gebührend feiern, so Mannschaftsführer Dietmar Lenters. Die Nordwalder würden damit in der neuen Saison in die Regionalliga – die höchstmögliche Klasse in ihrer Altersgruppe – zurückkehren. Ob sie davon Gebrauch machen, darüber wird noch diskutiert. Infrage steht auch ein Wechsel in die Altersklasse 65.

-mab-