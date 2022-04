Nordwalder steigern sich entscheidend

Der 1. FC Nordwalder mischt in der Tabelle weiterhin oben mit. Gegen den TuS St. Arnold wurde jetzt ein 3:0-Heimsieg gefeiert. Dabei lief die Anfangsphase so gar nicht nach den Vorstellungen von Trainer André Wöstemeyer.

Der 1. FC Nordwalde ist aktuell richtig gut in Schuss. Dem 3:0 bei Matellia Metelen am Donnerstag ließen die Blauen am Ostermontag im Heimspiel gegen den TuS St. Arnold erneut ein 3:0 folgen. Damit hält der FCN weiterhin Kontakt zu Spitzenreiter FC Eintracht Rheine II, der lediglich drei Zähler mehr auf dem Konto hat.

Mit den ersten 25, 30 Minuten konnte Trainer André Wöstemeyer nicht zufrieden sein. Er gab im Anschluss offen zu, dass die Gäste gut und gerne in Führung hätten gehen können. „Wir waren einfach nicht konzentriert genug“, haderte Wöstemeyer. Die Nachlässigkeiten blieben jedoch ohne Konsequenzen.

Fünf Minuten vor der Pause wurde Kristian Schemmann im Strafraum gelegt. Robin Lenger schritt zur Ausführung und verwandelte zur eher schmeichelhaften Pausenführung.

In der Kabine verdeutlichte Wöstemeyer den Seinen den Ernst der Lage. Das nahmen sich die Kicker zu Herzen. Fünf Zeigerumdrehungen nach dem Wiederbeginn drückte der schon im ersten Abschnitt eingewechselte Luca Mocciaro eine Hereingabe von Michael Dömer aus kürzester Distanz über die Linie. Für Wöstemeyer war die Vorarbeit so etwas wie die Mutter aller Flanken: „Hart und punktgenau – so muss da sein.“ Den Schlusspunkt setzte der ältere der beiden Mocciaro-Brüder – Nicolas – im Anschluss an einen Konter (78.).

„Die Tabelle sieht gar nicht mal so schlecht aus“, begutachtete Wöstemeyer das Zahlenwerk, das seine Mannschaft auf Platz drei ausweist.