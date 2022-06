Nordwalder überraschen

Die Herren 60 des TC Nordwalde sind nur noch einen Schritt weit von der Rückkehr in die Regionalliga entfernt. Gegen den TC Unna, der hoch favorisiert angereist war, landeten die Hausherren einen 6:3-Erfolg. Damit hatte niemand gerechnet.

Norbert Markmann startete denkbar schlecht in sein Einzel, doch er kämpfte sich zurück und entschied den Match-Tiebreak mit 10:3 für sich.

In einer sehr spannenden Begegnung machten die Herren 60 des Tennisclubs 21 Nordwalde mit einem 6:3-Erfolg gegen die hochfavorisierte Mannschaft vom TC Unna GW den Gruppensieg in der Westfalenliga völlig unerwartet perfekt. Der Jubel war anschließend riesengroß, und die Spieler lagen sich auf dem Platz in den Armen.

Die Einzel verlief in der Regel zugunsten der Nordwalder. Aufgrund der Aufstellungen waren bereits einige Hochrechnungen gemacht worden. Demnach musste der TCN zumindest an den Positionen vier und fünf Punkte sammeln, wobei dann noch ein überraschender Zähler aus einem der vier weiteren Matches hinzukommen sollte, sodass man wenigsten mit einem 3:3 in die Doppel gehen könnte.

Doch es kam noch besser: Zuerst durch Udo Farwick und dann noch durch Norbert Markmann verbuchte der TC 21 zwei überraschende Siege. Farwick verstand es, die bekannt starke Vorhand seines Gegners soweit aus dem Spiel zu nehmen, dass diese nicht die übliche Wirkung entfalten konnte. Durch sein cleveres Auftreten ging er letztlich mit 7:5 und 7:6 als Sieger vom Platz. Mit einem schnellen 0:4-Rückstand startete Markmann denkbar schlecht. Mit zunehmender Dauer fand er besser in das Match und bot seinem zuerst sicher agierenden Kontrahenten immer mehr Paroli. Nach 2:6 holte sich der Nordwalder Satz zwei mit 7:5 und den anschließenden Match-Tiebreak überlegen mit 10:3.

Nach einem guten ersten Satz und einem hart umkämpften zweiten Durchgang steuerte Wolfgang Alt­rogge mit 6:2 und 7:5 den erwarteten Punkt für das Heimteam bei. In einem ungefährdeten Match sorgte Andreas Kleinmann (6:1, 6:1) für den vierten Zähler.

In den beiden Spitzeneinzeln gab es für die Nordwalder hingegen nichts zu holen. Thomas Profazi hatte bei seiner Niederlage (1:6, 2:6) keine Chance gegen die extra aus Frankreich angereiste Nummer eins der Gäste. Wilfried Bücker hielt gegen den ehemaligen Bundesligaspieler Karsten Skielka im ersten Satz gut mit, musste am Ende aber doch in eine Niederlage (4:6, 2:6) einwilligen.

In den Doppeln lief es für die Nordwalder gut. In umkämpften ersten Sätzen konnten sie sich in den beiden ersten Matches knapp durchsetzen, während das dritte Doppel keine Chance hatte (3:6, 1:6). Den entscheidenden Punkt steuerten Bücker/Markmann mit 6:4 und 6:4 bei. Der Sieg mit 7:6 und 6:4 im ersten Doppel von Profazi/Altrogge verschönerte das Ergebnis.

Vielleicht haben die Nordwalder mit diesem Sieg den ersten Schritt zum Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse, die Regionalliga, gemacht. Die Entscheidung darüber fällt am 13. August in einem Entscheidungsspiel gegen den Sieger der zweiten Westfalenliga-Gruppe.