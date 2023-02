„Ösi-Neuzugang“ leitet Sieg des 1. FC Nordwalde ein

Kurz vor dem Karnevalswochenende machten die A-Liga-Fußballer des 1. FC Nordwalde noch mal ernst. Leidtragender war SW Havixbeck, das mit 4:0 zurück in die Baumberge geschickt wurde. An dem Erfolg hatte ein Neuzugang aus dem Ausland großen Anteil.

Zu gefallen wussten die Kicker des 1. FC Nordwalde am Mittwoch im Test gegen SW Havixbeck. 4:0 (2:0) hieß es am Ende für das Team von Trainer André Wöstemeyer. Der war dementsprechend zufrieden: „Alle haben ihre Einsatzzeiten bekommen. Und die, die zuletzt nicht so häufig in der Startformation gestanden haben, haben das echt gut gemacht.“ Das 1:0 erzielte Dominik Knapp, der Neuzugang aus Österreich, der seit November bei den Blauen angemeldet ist. Kurz vor der Pause bereitete der Alpenländer zudem das 2:0 von Carlo Weßeling vor, der nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte. „Das war eine wirklich schöne Kombination über mehrere Stationen“, klatschte Wöstemeyer Beifall. Für die Treffer Nummer drei und vier war Robin Lenger zuständig (61./86.). Damit bewies der Mann mit der Rückennummer zehn, in welch blendender Verfassung er sich befindet.

-mab-