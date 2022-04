Resultat stellt nicht zufrieden

Das Rennen um den direkten Klassenerhalt oder um das Erreichen der Playoffs in der Männer-Bezirksliga bleibt spannend bis zum Schluss. Der SC Nordwalde hätte am Dienstagabend mit einem Heimsieg über TV Emsdetten III einen großen Schritt in diese Richtung machen können. Doch nach dem 31:31 (17:15) gegen die Drittvertretung des Zweitligisten sind mit dem SCN, TVE III, Recke und Ladbergen II gleich vier Teams im Wettlauf um beide Möglichkeiten. „Wir hätten gerne zwei Punkte mitgenommen. Aber wir haben es uns selber zuzuschreiben“, meinte SCN-Übergangscoach Benno Schulte.

Es standen sich zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Spielanlagen gegenüber. Nordwalde mit seinem starken Rückraum und der TVE III mit jungen, gut ausgebildeten Spielern, die hervorragend in der Zweikampfführung waren und mit tollen Körpertäuschungen überzeugen konnten.

Bereits in der ersten Hälfte hätte Nordwalde seinen Zwei-Tore-Vorsprung mehrmals vergrößern können, produzierte aber zu viele Fehlwürfe und Fehlpässe. So war der 17:15-Pausenstand kein beruhigendes Polster. Anfang der zweiten Halbzeit lag der SCN 20:16 vorne und hatte erneut viele Chancen, sich weiter abzusetzen. Aber den Gäste gelang es kurzzeitig, die Partie (23:22, 42.) zu drehen. Zwei Minuten lang, bis zur Schlusssirene beim Stand von 29:29, war Nordwalde in Überzahl und legte zweimal vor. Jedes Mal glich der TVE III aus – fünf Sekunden vor dem Ende dank der Einwechslung eines sechsten Feldspielers für ihren Keeper. „Wenn wir heute gewonnen hätten, hätte uns das einige Plätze in der Tabelle nach oben gehievt. Wir müssen sehen, dass wir in den letzten beiden Spielen in Kattenvenne und Recke punkten“, so Trainer Schulte.

Emsdettens Mannschaftssprecher und siebenfacher Torschütze Moritz Vennemann sah eine 50:50-Partie: „Meiner Meinung nach ist das Unentschieden gerecht.“

Tore: Büchter (8/3), Averbeck und Elshoff (je 5), Cohausz (4), N. Flothkötter und Teuber (je 3), Liesenkötter (2), Rathmann (1).